Comment sont les taxis dans d’autres pays et quels modèles sont utilisés ? Moteur

Les taxis sont incontournables partout dans le monde et sont parfois un symbole national. Ce sont les modèles les plus utilisés dans chaque pays.

Ils sont partout où vous allez et ils sont d’une grande aide si vous voulez aller n’importe où et n’avez pas la possibilité de conduire vous-même. Les Taxis Ils sont essentiels au quotidien et, dans de nombreux endroits, sont si importants qu’ils sont devenus d’authentiques symboles des villes. Qui n’associe pas les taxis new-yorkais avec Ford Crown Victoria ou les classiques Vérificateur? Qui ne reconnaît pas le design des taxis londoniens particuliers ?

Cependant, il existe des taxis moins connus et pour cette raison, la compagnie d’assurance Budget Direct a créé une compilation des taxis les plus représentatifs de chaque pays. Bien sûr, cela ne signifie pas que plus de modèles ne sont pas utilisés et l’utilisation dépend aussi des villes, mais de cette façon, nous pouvons avoir une idée de comment – ou plutôt de quelle manière – ils se déplacent dans d’autres parties du monde .

Amérique du Nord

En Amérique du Nord, nous voyons une grande variété de voitures. Oui, il y a les classiques Ford Crown Victoria Américains – malheureusement de moins en moins fréquents – mais on trouve aussi des modèles aussi curieux que les pousse-pousse. Ensemble, ce sont des voitures qui remplissent les conditions essentielles pour le travail qu’elles doivent effectuer : un prix bas, une réparation facile et une fiabilité suffisante pour parcourir un bon nombre de kilomètres.

Amérique du Sud

En revanche, dans les pays d’Amérique du Sud, on trouve principalement des petites berlines, ainsi que des modèles comme la Hyundai atos ou la Daewoo Tico, caractérisés par leur hauteur. Le cas du Venezuela est particulièrement remarquable, avec le Chery j4, de l’une des marques chinoises avec le plus grand nombre d’exportations.

L’Europe 

Comme on le voit, en Europe, on voit que les modèles du continent lui-même prédominent. Des marques comme Skoda Ils sont très présents – en Espagne, par exemple, l’Octavia a dominé pendant des années – ainsi que dans des endroits comme Londres, leur style caractéristique est maintenu et en Allemagne, ils continuent de s’appuyer principalement sur Mercedes. Les voitures à bas prix ne prédominent plus exclusivement et certains véhicules haut de gamme commencent même à se démarquer. Tesla comme lui Des modèles.

Moyen-Orient et Asie centrale

Dans ce domaine, nous pouvons trouver principalement des modèles asiatiques de marques telles que Nissan ou alors Toyota, avec une taille moyenne. Cependant, des modèles anciens mais fiables tels que le Mercedes-Benz 220 et même des voitures produites en Union soviétique comme la GAZ M21 Volga.

Reste de l’Asie et de l’Océanie

En revanche, dans d’autres régions d’Asie et en Océanie, les modèles Toyota sont très présents. On voit aussi comment le modèle typiquement londonien est utilisé en Azerbaïdjan, dont l’esthétique s’apparente au nouveau taxi utilisé au Japon, qui vient remplacer le classique Couronne Toyota. La Malaisie se distingue également, où l’une de ses voitures nationales est utilisée -la Proton Saga Iswara– comme taxi.

Afrique

Enfin, l’Afrique est probablement l’endroit où l’on peut trouver plus de variété. Il existe des minibus comme le Toyota quantique au sud, des choix surprenants comme le Volkswagen Golf MKII au Nigeria et des classiques comme Mercedes-Benz 300 ou la Renault 4 au Maroc et à Madagascar respectivement.

C’est ainsi que sont les taxis du monde, un élément de plus qui a changé et évolué au fil des ans. Ils peuvent être plus grands ou plus petits, plus récents ou plus anciens, mais ils vous mèneront toujours à destination.

Cet article a été publié sur Top Gear par Sergio Ríos.