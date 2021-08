Comment Sony pourrait s’appuyer sur la PS Vita et la PSP

Oliver Cragg / Autorité Android

Si la marque PlayStation de Sony, qui bat le monde, n’est pas en concurrence avec la Nintendo Switch dans l’espace portable, ce n’est pas faute d’avoir essayé. Entre 2004 et 2019, la société a livré trois ordinateurs de poche distincts : la PSP, la PSP Go et la PlayStation Vita. Il y avait aussi un certain nombre de variantes plus petites, mais aucune d’entre elles n’était capable de déloger Nintendo. Dans le cas de la Vita, la Switch n’était que le dernier clou de son cercueil – les spécifications de la Vita ont été mises à jour pour la dernière fois en 2013.

Le simple fait de rattraper le Switch nécessiterait de nombreux changements, sans parler d’atteindre les jeux de pointe vus sur les téléphones, les PC, les tablettes et les consoles de salon. Mais il y a des choses que Sony pourrait faire pour s’appuyer sur l’héritage de la Vita, et peut-être même justifier une nouvelle PlayStation portable dédiée dans les années 2020.

Voir également: Historique PlayStation — toutes les consoles jusqu’à présent

1. Offrez un accès à tous les jeux PS4 et PS5 — et PlayStation Now

Lorsque Sony était actif dans l’espace portable, une chose qu’il aimait était les retombées réduites des principales franchises PlayStation. Cela comprenait des versions portables de God of War et Uncharted, ainsi que des franchises tierces comme Grand Theft Auto et Metal Gear Solid. Certains d’entre eux étaient légitimement géniaux, mais comme l’histoire de Sony semble le montrer, les branches des jeux phares ne sont pas un énorme tirage. Toutes choses étant égales par ailleurs, vous préféreriez probablement jouer à la version d’un jeu avec de meilleurs graphismes, commandes et (souvent) contenu.

Ce qui pourrait faire de la machine un tueur, c’est de l’associer à une version améliorée de PlayStation Now.

C’est pourquoi un successeur de Vita devrait prendre en charge autant de jeux PS4 et PS5 que possible. Des résolutions d’écran et de texture plus petites pourraient aider à rendre cela possible sur les puces et les écrans mobiles, car même 1080p semblerait très net sur un écran de 7 pouces.

Ce qui pourrait faire de la machine un tueur, c’est de l’associer à une version améliorée de PlayStation Now, un service d’abonnement avec téléchargements et streaming. Sur le papier, PlayStation Now devrait déjà être supérieur au Game Pass et au Cloud Gaming de Xbox, car il comprend une plus grande bibliothèque de titres – dont certains datant de l’ère PS2. En pratique, il s’agit d’une vente faible, car il n’offre aucun jeu de génération actuelle ni aucune version du premier jour comme le service populaire de Xbox. La résolution de ce problème serait principalement une question commerciale, et puisque Now n’est pas accessible sur Android ou iOS, la mise à niveau pourrait aider à pousser les gens vers le matériel Sony en général, y compris tout nouveau portable PlayStation potentiel.

2. Stockage interne (et non propriétaire)

L’un des aspects les plus anciens de la Vita – à la fois maintenant et au moment du lancement – est son système de stockage. Le produit initialement livré avec zéro stockage interne, et lorsqu’il en a obtenu avec la révision de 2013, il était bloqué avec 1 Go. En réalité, vous deviez acheter une carte mémoire spécifique à Vita d’une taille comprise entre 4 Go et 64 Go.

C’était une conséquence de la tristement célèbre préférence de Sony pour les formats propriétaires – la société avait l’habitude de pousser des technologies comme Betamax, MiniDisc et MemoryStick bien au-delà de leur utilité réelle. Du point de vue de Sony, cela offrait un contrôle maximal avec la possibilité de devenir un standard de l’industrie. Les consommateurs, bien sûr, ne se souciaient que des fonctionnalités, de la compatibilité et du prix. C’était aussi le dernier de ceux qui piquait vraiment. Les cartes mémoire Vita étaient à un prix exorbitant par rapport aux cartes SD ordinaires.

Voir également: 5 choses que nous voudrions voir dans une console portable Xbox

Pour rester pertinent pour les jeux modernes, une nouvelle PlayStation portable devrait comporter un stockage NVMe interne comme celui des meilleurs niveaux du Steam Deck de Valve. Il devrait également prendre en charge les cartes SD non propriétaires afin de suivre l’expansion des bibliothèques. Ceux-ci, à leur tour, devraient probablement être basés sur la norme SD Express – rien de moins pourrait handicaper la compatibilité avec les jeux PS5, qui exploitent les vitesses élevées du SSD de la console.

3. Transformez le pavé tactile arrière en un trackpad orienté vers l’avant

La Vita était sans doute en avance sur son temps en termes de diverses options de contrôle. Il est non seulement livré avec un écran tactile et deux sticks analogiques, mais également des capteurs de mouvement et un « pavé tactile » orienté vers l’arrière pour une saisie plus précise. L’appareil le plus comparable est le Steam Deck encore inédit (ci-dessus).

Comme tous ceux qui ont utilisé une Vita peuvent en témoigner, cependant, le pavé tactile a été mal évalué. Peu de développeurs ont vu des raisons de l’exploiter et encore moins de commandes tactiles arrière ont amélioré l’expérience (Tearaway étant l’exception claire). Il n’aurait jamais dû être au dos du produit. Il était impossible de voir où allaient vos doigts et beaucoup trop facile de tapoter le tampon par accident.

Cependant, un trackpad orienté vers l’avant aurait de la valeur, principalement pour les jeux de stratégie et les jeux de tir à la première personne. Le Steam Deck n’en a pas un mais deux, et peut les combiner avec la détection de mouvement pour une visée et un mouvement précis dans les titres FPS. Même un seul trackpad améliorerait n’importe quel produit Sony de nouvelle génération.

4. Apportez l’haptique DualSense aux ordinateurs de poche

Sarah Chaney / Autorité Android

L’haptique n’est normalement pas un argument de vente dans les jeux, mais dans le cas de DualSense, ils pourraient rendre un ordinateur de poche dédié un peu plus sexy que les téléphones et les tablettes. L’immersion est difficile à réaliser avec les appareils mobiles, et une bonne haptique est l’une des rares solutions.

Sony devrait, bien sûr, l’associer à une batterie suffisante pour les moteurs, ainsi qu’à des améliorations générales du schéma de contrôle de la Vita – par exemple, en reflétant les boutons et les déclencheurs disponibles pour les joueurs PS5. Il pourrait également offrir des sticks analogiques plus gros et plus robustes dès le départ – au fil des ans, une industrie artisanale s’est développée autour des mises à niveau des sticks Vita, ce qui est révélateur.

5. Tout multiplateforme

Adamya Sharma / Autorité Android

Si un ordinateur de poche peut jouer aux mêmes jeux qu’une PS4 ou PS5, il devrait également pouvoir transférer des comptes, des sauvegardes et des paramètres. La synchronisation entre appareils devient de plus en plus courante dans le monde PC/Xbox, donc pour Sony, diviser à nouveau les consoles et les ordinateurs de poche semblerait arbitraire.

Là où Sony pourrait avoir besoin d’un coup de pouce, c’est dans l’achat croisé et le jeu croisé. Le rival Microsoft reconnaît de plus en plus que les ventes sont des ventes et que les gens ne sont pas désireux d’acheter deux fois la même chose. Alors que de nombreux jeux étaient compatibles avec l’achat croisé, Sony n’était pas tout à fait dans cette philosophie à l’ère Vita et pourrait rapidement se condamner en demandant aux joueurs de payer un supplément pour deux plates-formes sur un ordinateur de poche moderne. Les gens sont déjà mécontents de devoir payer les éditeurs pour les mises à niveau PS5 de certains jeux PS4.

En rapport: Les meilleures consoles portables

Sony a une histoire mouvementée en autorisant le jeu croisé avec d’autres plates-formes, mais son attitude notoirement obstinée s’est assouplie ces dernières années. Permettre à ses lecteurs portables de se mélanger avec des lecteurs PC, Xbox et Switch serait un must.

Une fonctionnalité peu probable mais époustouflante serait la synchronisation de l’état du jeu. La PS5 peut préserver l’état de son dernier jeu actif en mode repos – imaginez pouvoir transmettre ces données à un ordinateur de poche et reprendre exactement là où vous vous étiez arrêté. Cela demanderait du travail sur le système d’exploitation, mais présenterait un net avantage par rapport aux jeux mobiles.

Verrons-nous une nouvelle console portable PlayStation ?

Oliver Cragg / Autorité Android

À ce stade de l’histoire de Sony, une nouvelle console portable PlayStation semble peu probable. La société est sans aucun doute jalouse du succès de la Switch, mais avec de multiples échecs enregistrés, elle devrait trouver une approche radicalement différente pour justifier de réessayer (peut-être un téléphone PlayStation ?). Cela pourrait impliquer bon nombre des idées mentionnées ici, mais peut-être pas. L’itération n’est pas toujours la meilleure réponse – si Nintendo avait simplement itéré sur la Wii U, par exemple, nous n’aurions pas eu la Switch.

Sony est probablement satisfait de sa situation. La PS5 a établi des records de vente et reste difficile à rafler sans payer les scalpers. Revenir aux ordinateurs de poche pourrait signifier compromettre les bénéfices et s’attaquer non seulement à Nintendo et à Valve, mais également aux jeux sur téléphones et tablettes.

Aimeriez-vous voir une autre PlayStation portable ? Faites-le nous savoir dans le sondage ci-dessus et dans les commentaires.