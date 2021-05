Comment Sophie Turner, une ancienne de Game Of Thrones, a célébré son deuxième anniversaire de mariage avec Joe Jonas

Les photos incluent Joe Jonas et Sophie Turner partageant un baiser ensemble à l’autel, les jeunes mariés célébrant avec une bouteille de vin et des lunettes de soleil, et Turner dansant avec Priyanka Chopra Jonas et Danielle Jonas, devenant officiellement une «Jonas Sister» elle-même. Le mariage n’était pas votre mariage typique, car les deux étaient mariés par un imitateur d’Elvis, car c’était Las Vegas après tout. Et ils n’avaient pas d’alliances traditionnelles, optant plutôt pour Ring Pops. Jonas et Turner ont eu un deuxième mariage à Paris le mois suivant.