Comment souhaiter à quelqu’un un joyeux Aïd en 11 langues différentes ⋆ .

Eid Mubarak! (Photo: .)

Des millions de musulmans du monde entier célébreront aujourd’hui l’Aïd al-Fitr, marquant la fin du jeûne d’un mois du Ramadan.

Les célébrations étant réduites cette année alors que les restrictions de verrouillage restent en place, un SMS ou un appel à un être cher pour cette fête est lié à sa journée.

Vous connaissez peut-être l’expression arabe «Eid Mubarak», qui se traduit par «avoir un Eid béni» en anglais, mais saviez-vous qu’il existe d’autres façons de souhaiter à vos amis ou à votre famille un joyeux Eid?

Voici comment dire «Joyeux Eid» en 11 langues différentes.

Comment souhaiter à quelqu’un un joyeux Eid dans différentes langues

arabe

عيد مبارك (Eid Mubarak) – ‘Ayez un Eid béni’ تقبل الله مناومنكم (Taqabalallahu minna wa minkum) – ‘Puisse Allah accepter vos bonnes actions et nos bonnes actions’ عيد سعيد (Eid Saeed) – ‘Joyeux Eid’

Appeler vos amis ou votre famille musulmans aujourd’hui est un excellent moyen de montrer votre soutien (Photo: .)

Bosniaque

Bajram Šerif mubarek olsun – ‘Joyeux Aïd’

turc

Bayramınız kutlu olsun – “ Que votre Eid soit béni ”

Zazaki (est de la Turquie)

Roşanê Şima Bimbarek Bo – ‘Joyeux Eid’

indonésien

Selamat Hari Raya Idul Fitri – “ Bonne fête de l’Aïd ul Fitr ”

bengali

Eider shubheccha – ‘Salutations de l’Aïd’

Pashto (Afghani)

Akhtar de nekmregha sha – ‘Joyeux Aïd’

albanais

Gëzuar Bajramin – ‘Joyeux Eid’

kurde

Cejna we pîroz be – ‘Happy Eid’

malais

Selamat Hari Raya – ‘Happy Festival Day’

ghanéen

Ni ti yuun ‘palli -‘ Bonne nouvelle saison de l’Aïd ‘



var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();