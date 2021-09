Comment Soundgarden a amélioré sa qualité d’étoile

Jardin sonore a rédigé le modèle de musique grunge avec leurs débuts étonnants en 1988, Ultramega OK, mais avec leur deuxième album, Louder Than Love, le quatuor de Seattle a commencé la métamorphose remarquable qui, en quelques années seulement, les transformerait de favoris locaux très appréciés en icônes rock à part entière. .

Deux des autres fers de lance de la scène de Seattle, Mudhoney et Nirvana, ont sorti leurs premiers albums sous le label local branché Sub Pop, en 1989, mais Soundgarden (dont le premier album avait été publié par l’indie californien SST) est devenu le premier groupe du nord-ouest du Pacifique à signer avec un label majeur lorsqu’ils ont signé un accord avec A&M en mai qui meme annee.

Pour enregistrer leur deuxième album, le nouveau label de Soundgarden les a mis en contact avec Terry Date, un producteur avisé avec une formation dans le rock progressif et le métal tels que Dream Theater et Metal Church, et qui produira plus tard Apple, l’album solo de pré-Confiture de Perles tenue Mother Love Bone. A&M a également offert à Soundgarden un budget plus important et la possibilité de faire un disque formidable et percutant qui les présenterait à un public beaucoup plus large.

Le groupe était plus qu’à la hauteur du défi, et sur Louder Than Love, ils ont prouvé qu’ils avaient l’arsenal pour rivaliser sur la scène mondiale. Chris CornellLa voix plongeante de s’est immédiatement imposée comme l’un des véritables originaux du rock, tandis que les riffs impitoyables du guitariste Kim Thayil, à la Tony Iommi, ont conduit les hymnes clés “Ugly Truth” et la chanson de protestation teintée de psyché et liée à l’écologie “Hands All Over”. La section rythmique adroite de Matt Cameron/Hiro Yamamoto, quant à elle, a savouré la chance de tout faire passer des rockers implacablement lourds (“No Wrong, No Right”, “Uncovered”) au hardcore de style Dead Kennedys de “Full On Kevin’s Mom” ​​et le stomper glam-metal délibérément parodique “Big Dumb Sex” (plus tard repris par Guns N’ Roses sur leur “L’incident des spaghettis?” Album).

La croyance collective du groupe en leurs capacités leur a également donné le courage d’expérimenter avec des sons et des textures, les conduisant à accorder leurs guitares et à jouer avec des signatures rythmiques complexes. “Get On The Snake”, par exemple, a roulé sur une piste glissante, Led Zeppelin– groove esque en temps 9/4, tandis que le « Gun » désorientant changeait continuellement de vitesse : accélérant, ralentissant et survivant à une série de chicanes époustouflantes alors qu’il passait d’un rythme « Iron Man » à un plein déchaîné -sur le thrash punk.

Les critiques et les pairs du groupe ont approuvé les progrès réalisés par Soundgarden avec Louder Than Love. Notant l’éclat métallique dense de l’album, Rolling Stone a commenté que les chansons étaient « maigres, méchantes et en forme de combat » et que « Chris Cornell a le genre de voix élancée et musclée qui [The Cult’s] Ian Astbury ne peut que rêver ». Metallica le guitariste Kirk Hammett, un fan de longue date de Soundgarden, a également été époustouflé par le pouvoir inhérent de Louder Than Love. Comme il l’a récemment révélé à Classic Rock, il « essayait de capturer [Soundgarden’s] attitude envers les gros riffs lourds” lorsqu’il a été inspiré pour écrire le légendaire “Enter Sandman” de Metallica.

Louder Than Love a fourni à Soundgarden une percée commerciale très importante lorsque, après sa sortie le 5 septembre 1989, il a culminé juste en dehors du Top 100 du Billboard 200. Ce n’était que le premier coup à l’avant de l’industrie, mais il a montré que le l’élan derrière le son grunge de Seattle prenait de l’ampleur. Lorsque Soundgarden a rejoint la mêlée avec le majestueux Badmotorfinger de 1991, ils ont fait le saut des marges au cœur même du grand public.

