Comment Soundgarden a récupéré la couronne rocheuse

Peu de gens, et encore moins le groupe lui-même, auraient parié sur Jardin sonore jamais réunis pour enregistrer King Animal de 2012. Les fans et les critiques croyaient que le grunge les icônes s’étaient définitivement séparées après Down On The Upside en 1996 et, jusqu’en 2005, le chanteur Chris Cornell a déclaré au Seattle Post-Intelligencer qu’une réunion « pourrait peut-être changer ce qui semble jusqu’à présent être la durée de vie parfaite du groupe ».

Écoutez King Animal sur Apple Music et Spotify.

Finalement, cependant, la reformation Soundgarden les avait évités à plusieurs reprises lorsque les quatre membres du groupe se sont rencontrés en 2009, apparemment pour trier la réédition de leur catalogue et une gamme de nouveaux produits dérivés. En janvier 2010, cependant, Cornell a surpris et ravi les fans avec un message inattendu sur Twitter : « La pause de 12 ans est terminée et l’école reprend ses cours. S’inscrire maintenant. Les chevaliers de la Soundtable chevauchent à nouveau ! »

À l’origine, le groupe avait simplement accepté de réapprendre les anciennes chansons et de jouer quelques concerts, mais après avoir terminé une nouvelle chanson isolée, « Black Rain », pour la rétrospective Telephantasm d’A&M, il était évident que la chimie était toujours là. Comme l’a dit le guitariste Kim Thayil à Guitar World : « Si vous nous réunissez tous les quatre dans une pièce, nous n’allons pas simplement sortir « Outshined ». Nous sommes plus enclins à nous brancher et à commencer à sortir de nouveaux riffs.

Peu de temps après, ces riffs nouvellement créés et ces idées nouvelles se sont fusionnés et, au printemps 2011, Soundgarden est entré au Studio X de Seattle avec le producteur Adam Kasper (Aérosmith, Confiture de Perles) pour commencer à travailler sur un album de retour tant attendu. Le groupe était dynamisé par la promesse de leur nouveau matériel, mais les sessions devaient être flexibles, avec du temps en studio travaillé autour des concerts de retrouvailles et aussi de la tournée acoustique solo de Cornell Songbook, qui a duré une grande partie de la fin du printemps et du début de l’été 2011.

Au final, les sessions se sont poursuivies en 2012, King Animal voyant enfin le jour le 13 novembre de la même année, via Vertigo Records. Le temps supplémentaire signifiait que les fans avaient besoin d’un peu plus de patience, mais ils ont rapidement été récompensés lorsqu’ils ont entendu le morceau d’ouverture « Been Away Too Long » sortir des haut-parleurs. Propulsé par un riff de Thayil suffisamment musclé, le titre de la chanson ressemblait à une réaffirmation de vœux, tandis que sa production Sensurround serrée, tatillonne et brutale montrait clairement que Soundgarden était de retour dans les affaires.

Les chansons qui ont suivi dans son sillage portaient les caractéristiques classiques de Soundgarden, des signatures rythmiques peu orthodoxes de « Non-State Actor » et du Capitaine Cœur de Bœuf-esque « By Crooked Steps » au riffage monolithique et downtuned de « Blood On The Valley Floor » et à l’épopée exploratoire de psych-prog « A Thousand Days Before ». Des rockeurs viscéraux tels que « Attrition » et « Worse Dreams » ont également donné à Cornell de nombreuses occasions de briller, mais il s’est vraiment imposé sur la sombre ballade de cantiques « Bones Of Birds » et le merveilleusement étrange, infusé de boucles et de rythmes » Aviron », sur laquelle il a répété la ligne de baiser de la chanson (« Je ne sais pas où je vais, je continue de ramer ») avec une intensité semblable à un mantra.

Les critiques ont convenu que Soundgarden avait fait un retour vital à la mêlée, avec Rolling Stone proclamant King Animal « une bête cool à rencontrer en 2012 » et une critique perspicace dans le journal britannique The Guardian notant que l’album « fait étonnamment bien le poing de brancher de nouveau dans le son qui a fait d’eux le plus morose et le plus lourd des groupes grunge de Seattle. Sur le plan commercial, le disque a également fait des vagues, faisant ses débuts à un impressionnant numéro 5 dans le Billboard Top 200 et enregistrant de fortes ventes et des classements élevés dans une variété de territoires, du Royaume-Uni à l’Australie et à l’Allemagne.

King Animal a ramené Soundgarden au cœur du grand public, et c’est leur épitaphe par défaut simplement parce qu’il s’agit du dernier album qu’ils ont terminé avant celui de Chris Cornell. mort prématurée en mai 2017. Que vous l’appeliez une renaissance créative ou un fantastique chant du cygne dépend de votre point de vue ; Quoi qu’il en soit, King Animal est un disque formidable à ses propres conditions, renforçant la réputation déjà formidable de Soundgarden.

King Animal peut être acheté ici.