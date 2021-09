Comment Special Olympics s’attaque au bien-être émotionnel dans le monde

Avec l’isolement et l’anxiété d’une pandémie mondiale de COVID, Special Olympics a travaillé plus dur que jamais pour assurer le bien-être émotionnel de ses athlètes.

Le sport a le pouvoir de nous rassembler tous.

C’est ainsi que dit le dicton. C’est tout un cliché. Mais ce n’est pas forcément faux.

Il a été prouvé que le sport joue un rôle majeur dans le développement psychologique. Des études ont montré que suivre activement un sport est une activité psychologiquement saine. Les amateurs de sport ont tendance à avoir une haute estime de soi et un meilleur accès à un soutien social et émotionnel et à des ressources parce qu’ils font partie d’une communauté collective.

Depuis l’Antiquité, le sport a toujours réuni les hommes autour d’un intérêt commun : gagner. Peu importe si c’est vous qui concourez dans l’arène, que vous encouragez depuis les gradins, ou que vous soyez à la maison, en train de vous tenir au courant via les réseaux sociaux, vous faites partie de la communauté collective.

Au moins, ça ne devrait pas avoir d’importance.

Le plus souvent, ces espaces ne sont pas si inclusifs. Très peu a été fait pour soutenir les jeunes et les adultes ayant une déficience intellectuelle et ils n’ont souvent pas été les bienvenus dans lesdits espaces, et n’ont pas eu les mêmes opportunités.

Entrez Special Olympics; La plus grande organisation sportive au monde pour les personnes handicapées mentales. Fondée en 1968, son objectif est toujours resté de “créer un monde meilleur en favorisant l’acceptation et l’inclusion de tous”.

L’organisation utilise une variété de méthodes telles que le sport, la santé, l’éducation et le renforcement de la communauté pour tenter d’atteindre les 200 millions de personnes atteintes de déficience intellectuelle dans le monde et leurs familles, et lutter contre « l’inactivité, la stigmatisation, l’isolement et l’injustice qui les personnes handicapées mentales sont confrontées. »

Special Olympics a toujours promu plus que la santé physique, en particulier pendant la pandémie mondiale de COVID

« Nous avons une vision très large de la santé », déclare le Dr Alicia Bazzano, qui dirige le département de la santé mondiale de Special Olympics en tant que chef de la santé. « Il suit la définition de la santé de l’Organisation mondiale de la santé, qui n’est pas seulement l’absence de maladie, mais un état complet de bien-être physique, social et émotionnel. Ceci est crucial pour que vous puissiez fonctionner au mieux dans votre communauté. »

Le bien-être émotionnel, un terme que Special Olympics utilise comme alternative à la santé mentale en raison des stigmates perçus, a toujours été au premier plan des priorités de l’organisation. L’un des programmes clés, afin de les aider à promouvoir leur bien-être émotionnel, est Strong Minds, une activité d’apprentissage interactive, qui se présente sous la forme d’une série de cahiers d’exercices, axés sur le développement de compétences d’adaptation adaptatives. Special Olympics considère que la compétition dans le sport est saine, bien sûr, mais il est également conscient du fait qu’elle peut être source de stress. Strong Minds aide ceux qui ont du mal à maintenir des pensées positives, à éliminer l’anxiété et à se connecter avec les autres. La principale priorité du programme est le « travail préventif positif » avec leurs athlètes, en veillant à ce qu’ils s’attaquent au problème avant même qu’il n’en soit un.

«Il s’agit de réduire leur sentiment de stigmatisation et de développer leurs compétences dans un sens positif, des choses comme le renforcement de la résilience, du courage, l’utilisation de techniques de psychologie positive, le renforcement de leur confiance en leurs compétences sociales», explique le Dr Bazzano.

Et Strong Minds n’est pas seulement pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Le Dr Bazzano précise que les outils de ces cahiers d’exercices peuvent être utilisés pour tout le monde, car ils constituent un moyen simple pour quiconque de reconnaître et de traiter ses propres émotions, puis d’être en mesure d’auto-diriger ces émotions vers quelque chose de positif, que ce soit dans .un cadre sportif ou non.

Strong Minds était un programme que Special Olympics avait mis en place avant COVID-19, mais la pandémie en a certainement accru le besoin. Environ 70 pour cent des athlètes de Special Olympics ont déclaré qu’ils se sentaient plus isolés et seuls pendant le verrouillage, et plusieurs ont déclaré que travailler avec le cahier d’exercices Strong Minds leur avait permis de se connecter avec des ressources dans leur propre communauté.

«Nous avons très rapidement reconnu le besoin de soutien social et émotionnel dès l’apparition de la COVID», explique le Dr Bazzano. « Nous avons eu une relation sociale et émotionnelle [online] projections pour comprendre où étaient nos athlètes [in the world] et de quels types de soutien ils pourraient avoir besoin. »

Ces projections virtuelles comprenaient des choses comme la définition d’objectifs, la mise en place de techniques de thérapie cognitivo-comportementale et l’amélioration des méthodes de réduction du stress, telles que la méditation.

Avant la pandémie, toutes ces projections étaient effectuées en personne, donc l’une des premières priorités de l’équipe était de s’assurer que Special Olympics avait la capacité numérique d’atteindre tous leurs athlètes dans le monde entier. Des thérapeutes, des psychologues et des médecins de pays du monde entier ont été formés pour soutenir les athlètes Special Olympics et leurs familles via Zoom.

C’était beaucoup plus facile à dire qu’à faire. La triste réalité est que la culture de la médecine n’a pas toujours répondu aux besoins de tout le monde. Les inégalités dont souffrent les personnes handicapées mentales sont endémiques dans les cabinets médicaux et les hôpitaux parce qu’il y a si peu de formation au niveau des étudiants.

« Tant de praticiens de la santé mentale ainsi que de thérapeutes et de professionnels de la santé en général, ne se sentent tout simplement pas à l’aise avec une déficience intellectuelle. Une partie de ce que nous voulons faire est de commencer à éduquer tôt dans les écoles de médecine, les écoles d’infirmières, les écoles de physiothérapie et les écoles dentaires pour changer la culture et la rendre plus inclusive en incluant un programme sur la façon de travailler avec des personnes ayant une déficience intellectuelle, », explique le Dr Bazzano, qui, en tant que pédiatre, a fait l’expérience des lacunes de l’éducation sur la déficience intellectuelle.

Et maintenant plus que jamais, Special Olympics a la chance non seulement d’améliorer l’accessibilité aux outils de bien-être émotionnel, mais aussi de garantir que les futurs professionnels de la santé sont en mesure de recevoir une éducation appropriée sur la façon de diagnostiquer et de traiter les personnes ayant une déficience intellectuelle.

Pas plus tard que la semaine dernière, l’organisation a annoncé qu’elle avait reçu le plus gros cadeau privé de ses 53 ans d’histoire. Tom Golisano, un entrepreneur américain, homme d’affaires, philanthrope atteint d’une déficience intellectuelle, a fait un don de 30 millions de dollars au programme Special Olympics Healthy Communities.

“C’était très excitant, et certainement très généreux et très valorisant pour la relation que nous entretenons avec la Fondation Golisano et Tom Golisano depuis 10 ans.”

Avec ces 30 millions de dollars, Special Olympics peut poursuivre sa vision de permettre l’accès au sport, et à tous ses avantages, pour tout le monde.

