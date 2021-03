Comment Speedcast navigue dans la tempête parfaite: questions-réponses avec le PDG Joe Spytek

Dans sa première interview en tant que PDG de Speedcast, Joe Spytek parle avec SpaceNews de la sortie de la faillite du chapitre 11 et des prochaines étapes de la société.

Speedcast sort de la faillite pour devenir un marché des communications par satellite très différent.

Les faillites, les acquisitions et une pandémie en cours continuent de remodeler une industrie au milieu de perturbations technologiques et financières majeures.

Mais alors que COVID-19 traîne de manière disproportionnée sur des secteurs verticaux tels que l’énergie, le maritime et l’aéro – aidant à pousser les acteurs satcom comme Speedcast, Intelsat et Global Eagle Entertainment à se restructurer – il accélère également les tendances de numérisation qui promettent de nouvelles opportunités pour les fournisseurs de connectivité qui peuvent surmonter tempête.

Speedcast achète sa capacité satellitaire à des opérateurs du monde entier pour connecter les compagnies de croisière, les plates-formes pétrolières et d’autres plates-formes client éloignées. Elle est devenue la plus grande entreprise du genre après avoir explosé en consolidant le marché fragmenté des services.

Cependant, alourdie par les exigences d’être une entreprise publique, elle s’est avérée avoir trop mordu à mâcher lorsque ses marchés ont faibli. Il a déposé une demande de protection contre la faillite au titre du chapitre 11 en avril 2020.

Il est sorti de la faillite le 11 mars après que la société de capital-investissement Centerbridge Partners, l’un de ses plus grands créanciers, soit venue à la rescousse dans le cadre d’un accord qui efface les 700 millions de dollars de dette de Speedcast.

Pendant ce temps, l’industrie au sens large se bouscule pour se positionner, car les vaccins COVID-19 apportent un nouvel optimisme. Cette année a déjà vu Viasat acheter RigNet et Marlink acquérir ITC Global dans le domaine des satcoms.

Joe Spytek, qui a fondé ITC Global, a été nommé PDG de Speedcast en janvier pour naviguer dans ces mers changeantes.

SpaceNews s’est entretenu avec Spytek des facteurs de stress du secteur et de la manière dont l’entreprise utilisera son bilan propre, lors de sa première interview médiatique depuis qu’il est devenu PDG.

Comment l’industrie des satcom pourrait-elle bouleverser alors que d’autres entreprises restructurées reviennent sur la scène cette année?

Évidemment, si vous faites faillite, il y a une raison pour laquelle et inévitablement, vous allez probablement faire des choses différentes lorsque vous émergez. Nous avons certainement vu des exemples de faillites sur le point de réduire une partie de la dette. Nous n’avons pas pris le processus à la légère et nous n’avons pas hésité à aborder certaines des principales raisons qui nous ont poussés à la recapitalisation au départ. En fin de compte, la direction de toute entreprise restructurée sera façonnée par sa nouvelle structure de propriété. Nous sommes bien placés à cet égard.

Du côté des opérateurs, on pourrait penser que les modèles commerciaux changeraient. Une fois que l’argent de la bande C commencera à couler dans les coffres des opérateurs, nous verrons si leur stratégie consiste davantage à acheter par rapport à construire, ou si c’est une construction directe. Il y aura inévitablement des modèles commerciaux modifiés et nous verrons un mélange d’intégration horizontale et d’intégration verticale. Ils commencent à tester les eaux, Intelsat achetant une partie des activités de Gogo.

L’ensemble de l’industrie réévalue ses modèles, pas seulement ceux qui ont fait faillite. Tout est fait avec en toile de fond «Space 2.0» et l’arrivée des constellations Starlink de SpaceX et Kuiper d’Amazon. Pour eux, l’argent n’est pas un problème, il sera donc intéressant de voir comment notre industrie réagira à cet avenir.

Il y a aussi le passage de plus en plus rapide à la numérisation dans ce contexte – comment voyez-vous cela?

Cette pandémie a accéléré des tendances qui étaient en cours ou dont on parlait depuis longtemps. Dans le secteur de l’énergie, nous avons entendu parler du concept de «plate-forme numérique» pendant des années, mais la plupart des entreprises ne l’ont jamais pleinement adopté.

Normalement, après une perturbation grave comme celle-ci, ou une grave récession, les entreprises retournent simplement à leur cadence d’exploitation normale. Cette fois, parce qu’elle a été combinée avec la pandémie, cela a changé la façon dont ces entreprises voient comment elles fonctionnent. Ils redoublent d’efforts pour déterminer ce qu’ils peuvent faire à distance et où ils peuvent vraiment avoir un impact sur les résultats grâce à leur connectivité et à leur technologie, ce qui est fondamental pour leur entreprise. Maintenant, nous rencontrons les clients et la discussion porte sur la façon dont nous faisons de la technologie leur catalyseur, et non leur goulot d’étranglement.

Le pendule est en marche, car ils veulent accroître le plus d’efficacité possible dans leurs opérations, de sorte que lorsqu’ils sortent de la récession, ils deviennent une organisation plus efficace. Ils n’ont pas besoin d’augmenter leur nombre de personnes là où ils étaient auparavant. Nous constatons cela dans un certain nombre de nos secteurs verticaux.

Dans le domaine de l’énergie, il s’agit du tarif standard et nous avons déjà surmonté les ralentissements avec ces clients et les avons aidés à les traverser. Mais dans le secteur des croisières, ils n’ont jamais connu de ralentissement et au cours de la dernière année, nous les avons vus devoir réduire considérablement leurs effectifs. Je dirais que le balancier revient maintenant dans l’autre sens, et si nous pouvons reprendre certains de ces services à bord qu’ils offraient en interne avant la pandémie, c’est bon pour eux et c’est bon pour nous.

Qu’en est-il de vos autres verticales?

C’est un peu différent et nuancé à travers eux. Je dirais que la verticale gouvernementale a assez bien résisté.

Nous avons été un peu surpris par la force avec laquelle COVID a frappé notre entreprise verticale, nous pensions que ce serait un peu le contraire. Nous pensions que si vous étiez une grande exploitation minière ou une exploitation minière de construction à distance, ce serait similaire aux autres verticales, mais nous avons en fait eu un peu plus de succès que prévu.

Alors, comment vous adaptez-vous à ce nouvel environnement numérique?

Essentiellement, ce que nous faisons, en commençant par le haut de gamme de notre clientèle – énergie et croisière – est de travailler sur un concept de mise en réseau par satellite définie par logiciel ou de prestation de services de réseau définie par logiciel. C’est une version améliorée du SD-WAN (réseau défini par logiciel dans un réseau étendu), qui est devenu si prolifique dans l’entreprise au sens large et dans l’espace de l’entreprise.

Nous utilisons certains des meilleurs éléments du SD-WAN pour améliorer l’évolutivité et l’adaptabilité. Il s’agit de tirer parti de la prolifération à venir de nouvelles constellations et, espérons-le, des technologies d’antenne qui nous permettront d’accéder à plusieurs technologies en orbite à partir d’une empreinte donnée.

C’est ce concept de vraiment pérenniser ce que nous faisons et de tirer parti de la relation de partenaire de confiance que nous entretenons avec un large sous-ensemble de clients. Nous supprimons le fardeau du processus de décision et de l’ingénierie dont ils doivent tenir compte pour tout ce qui se passe dans le monde de l’espace.

Dans le passé, Speedcast ne fournissait pas toujours une valeur significative à la fin du circuit sur tous nos marchés. L’un des éléments importants de cette valeur ajoutée à l’avenir sera d’alléger le fardeau du client pour tout cela. Nous serons ceux qui détermineront quelles antennes à écran plat sont les bonnes à utiliser et celles qui peuvent accéder à plusieurs constellations. En liant tout cela pour qu’il soit géré et indépendant du client, nous supprimons fondamentalement le risque technologique dont il a si peur en ce moment.

En plus de la technologie, il y a bien sûr des perturbations financières qui arrivent dans l’espace alors que les SPAC propulsent davantage d’entreprises sur les marchés publics.

Lorsque COVID a frappé pour la première fois, tout le monde pensait que cela allait être un inconvénient pour l’industrie. Je vais être audacieux et dire que d’une certaine manière, cela a été positif et je pense que cela a accéléré les choses. L’espace 2.0 a vraiment pris une vie propre.

Je suis très heureux d’être dans le domaine du private equity car cela vous donne la capacité de manœuvrer. Mon travail avec Speedcast est maintenant de terminer le travail que la direction précédente avait commencé. Vous avez toutes ces entreprises et ces réseaux qui, franchement, n’ont jamais vraiment été pleinement intégrés. C’est un gros effort.

C’est pourquoi cela ne s’est pas produit, car en tant que société publique, Speedcast devait continuer à produire ces chiffres tous les trimestres. Vous êtes coincé dans ce cercle vicieux de devoir faire un autre accord presque pour que tout continue, car vous n’avez jamais vraiment terminé l’intégration de l’accord précédent. Je suis très à l’aise avec la propriété de private equity; c’est un très bon endroit pour les entreprises, du moins dans l’espace d’intégration.

Cela signifie-t-il que Speedcast ne jouera pas un rôle actif dans les roll-ups de private equity que nous voyons?

S’il y a des fusions et acquisitions à faire, je pense que ce serait à la périphérie du réseau. Il est important pour nous de ne pas être pris dans un cycle des matières premières. Je ne veux pas être coincé dans une course vers le bas. L’idée n’est pas d’être la machine à enrouler que Speedcast était dans le passé. Le nouveau Speedcast sera beaucoup plus axé sur les revenus rentables et deviendra vraiment indispensable à notre clientèle.

Quels marchés vous excitent le plus?

À vrai dire, le fossé le plus profond et le plus large que nous ayons se trouve autour de notre activité énergétique, où nous avons construit une relation solide avec nos clients. Nous sommes chanceux que la plupart de nos clients nous ont donné une chance et sont restés avec nous tout au long de ce processus. Franchement, c’est en partie parce que si vous ne vous trompez pas vraiment, il est difficile de se déloger. Une chose que nous savons faire est de bien servir nos clients et nous allons continuer à le faire et travailler pour le faire encore mieux. Nous creuserons ce fossé plus profondément et nous le creuserons plus largement. Je pense que nous gagnerons cet espace même si les marchés évoluent à l’horizontale – même s’ils ne croissent pas de façon spectaculaire, nous continuerons à gagner des affaires.

Je crois aussi fermement aux marchés des croisières, des ferries et des yachts, où nous avons une emprise et une pénétration du marché énormes. Nous avons vu une croissance extraordinaire de notre portefeuille de yachts. Les très rares personnes qui peuvent se permettre de faire cela vivent sur leurs yachts et travaillent à distance sur notre réseau. Et nous avons actuellement un réseau de croisières assez vide, nous sommes donc en mesure de donner des centaines de mégabits à un yacht qui ne pouvait auparavant obtenir qu’un petit peu. Cela a été une poche de croissance vraiment intéressante.

Vous n’en entendez pas souvent parler.

Ils n’en font pas la publicité. Beaucoup de ces clients vivent littéralement sur leurs yachts pendant la pandémie.

En croisière, le carnet de commandes des navires était d’environ 70 milliards de dollars à la fin de l’année dernière. Ce carnet de commandes est toujours là. Ils ont sabordé de vieux navires – je pense que Carnival s’est débarrassé de 18 navires, mais ils en ont encore 80 de plus, et ils vont les remplir de clients payants qui voudront tous une incroyable richesse de connectivité.

Nous nous sommes vraiment associés à nos clients de croisière et avons essayé d’être aussi créatifs et flexibles que possible au cours de la dernière année pour travailler avec eux. Je pense que nous serons plus serrés avec l’industrie des croisières que jamais après cette pandémie. Pas l’inverse. Le commerce des ferries est également un excellent marché pour nous. Nous apportons ce que nous avons appris en croisière et en yachts aux ferries.

Je devrais également dire que je suis très enthousiasmé par nos activités gouvernementales, qui seront une entreprise détenue par les États-Unis sous notre nouvelle propriété. Les entreprises à capitaux étrangers opèrent derrière des tableaux proxy et cela peut ajouter des couches et de la complexité.

Je pense qu’il y aura également d’autres avantages vraiment intéressants pour l’entreprise, en particulier lorsqu’ils sont associés à certains actifs spatiaux américains – SpaceX et Amazon, etc.

Un nouveau Speedcast pourrait-il pénétrer de nouveaux marchés?

Bien sûr, mais nous serons très sélectifs. Nous allons tester avant de sauter. Je pense en fait que vous nous verrez sortir plus de marchés que d’entrer. En réalité, l’accent sera mis sur l’approfondissement de notre pénétration sur les marchés existants et sur les poches de valeur et de profit.

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 15 mars 2021 du magazine SpaceNews.