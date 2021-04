Comment Sriram Krishnan et Aarthi Ramamurthy ont explosé au Clubhouse – WWD

Devenir influenceurs du Clubhouse n’était pas nécessairement l’objectif de Sriram Krishnan et Aarthi Ramamurthy; le couple voulait juste s’amuser, organiser des conversations intéressantes avec leurs amis et voir ce qui se passait.

Mais avec des amis comme Mark Zuckerberg et Elon Musk, ces petites discussions ne manqueraient pas d’attirer l’attention – et ils l’ont fait, transformant leur série Clubhouse, «The Good Time Show», en un programme influent sur l’application mettant en vedette des invités de renom de magnats de la technologie. à des célébrités comme Tony Hawk et des sommités de la mode comme Diane von Furstenberg, Sonam Kapoor Ahuja et Virgil Abloh.

En d’autres termes, ce qui a commencé comme un passe-temps amusant est devenu un phénomène, avec une base de fans qui a grimpé en flèche à quelque 450 000 abonnés en seulement quatre mois.

«Ce n’était pas du tout prévu», a expliqué Krishnan à WWD. «Aarthi et moi avons été ensemble pendant près de la moitié de notre vie; nous sommes mariés depuis plus d’une décennie. Et pendant la pandémie, ce n’était qu’une sorte de projet pour animaux de compagnie que nous pensions être amusant à faire.

L’idée de l’émission est née de la routine habituelle du couple, qui leur donne du temps la nuit pour se renseigner sur leur journée et parler de l’actualité ou d’autres intérêts. Le spectacle s’inscrivait naturellement dans ce comportement. Cela s’est aussi produit, parce que Krishnan et Ramamurthy ont réalisé qu’ils manquaient de voir leurs amis, alors ils ont voulu ouvrir la conversation.

«Nous n’avions aucune idée qu’il allait exploser. Nous venons de commencer avec quelque chose comme d’habitude – après avoir mis notre enfant de deux ans au lit, nous organiserons une conversation simplement parce que, pendant la pandémie, nous ne sommes pas en mesure de voir beaucoup de gens que nous voyons habituellement ». Ajouta Krishnan.

La paire a été inspirée par le format des émissions de fin de soirée, et si les discussions restaient tout aussi légères et bavardes, la série aurait pu passer en grande partie inaperçue. Mais ce n’est pas le cas, surtout lorsque les conversations se terminent par les dernières nouvelles.

Dans un premier temps, Elon Musk a fini par parler de bitcoin lors d’une session qui comprenait Vlad Tenev de Robinhood, le tout à une époque où l’application de négociation d’actions faisait la une de toutes les publications financières majeures. L’apparition de Zuckerberg en février a apporté une autre friandise juteuse à la presse lorsqu’il a proclamé que la réalité augmentée et virtuelle était l’avenir du travail à distance.

«Nous devrions nous téléporter, pas nous transporter nous-mêmes», a-t-il dit, dans un commentaire improvisé qui aurait pu être conçu sur mesure pour les gros titres.

De tels invités technologiques de haut niveau ne sont pas tout à fait surprenants, étant donné la crédibilité technologique profonde de Krishnan et Ramamurthy. Krishnan, partenaire d’Andreessen Horowitz, a occupé des postes de direction dans des endroits comme Twitter, Snap et Facebook. Ramamurthy a travaillé chez Netflix et Microsoft, ainsi que dans ses propres start-ups technologiques soutenues par YCombinator, et est maintenant responsable produit chez Facebook.

Bien que l’entreprise de Krishnan soit un soutien majeur de Clubhouse et que l’employeur de Ramamurthy travaille sur un concurrent de Clubhouse, les deux sont très clairs que le spectacle est leur propre projet de passion personnelle, sans aucune affiliation avec leur travail quotidien.

Toujours Paul Davison, le cofondateur insaisissable du Clubhouse, marque clairement le spectacle. Dans le dernier épisode de samedi matin, Davison faisait partie des invités qui comprenaient également Virgil Abloh, qui a rejoint la conversation tout en embarquant simultanément sur un vol.

Le créateur a parlé de tout, de son adolescence et de son intérêt pour l’architecture et de la façon dont cela a conduit à sa carrière dans la mode, ainsi que de la façon dont la marque Off-White a obtenu son nom. «C’est un refus de s’abonner au noir ou au blanc. C’est reconnaître qu’il y a quelque chose entre les deux qui est OK », a-t-il déclaré dans le chat. «Je pense que ma carrière est fusionnée avec cet esprit de 17 ans qui était comme, je pourrais être un architecte et un créateur de mode. Je n’ai pas besoin d’en être un.

C’était le genre de détail que les fans d’Abloh n’avaient peut-être pas réalisé, et cela aide à créer une conversation intime. Il a également partagé ses réflexions sur l’une des dernières tendances technologiques de la mode: les NFT, ou jetons non fongibles, un actif numérique unique en son genre qui peut atteindre une valeur ou un prix élevé en raison de son caractère unique. Les NFT ont pris feu à travers les gouttes de baskets et ont capturé la fascination des marques de mode haut de gamme.

Bien qu’il ne se soit pas engagé à une offre future d’Off-White, il n’a pas non plus nié l’idée. «J’adore le dialogue autour des NFT», a-t-il déclaré. «J’adore le fait que cela amène les communautés natives numériques sous les feux de la rampe. À quoi cela pourrait ressembler, je ne sais pas précisément, mais je pense que c’est un appel à l’action pour en quelque sorte les rendre géniaux.

La place d’invité à la volée d’Abloh souligne la proposition fondamentale et cruciale de l’approche légère de Clubhouse pour accueillir, parler ou rejoindre des salles. Tout le monde peut le faire, à tout moment et apparemment n’importe où. Allumez simplement le téléphone, rejoignez l’application et publiez potentiellement des nouvelles.

Bien sûr, les influenceurs potentiels affluent maintenant vers la plate-forme, essayant de comprendre comment faire intentionnellement ce que Krishnan et Ramamurthy ont accidentellement fait. Mais la magie – et la frustration – avec leur approche est qu’il n’y a pas de plan ou de formule spécifique.

Il est certainement utile d’avoir une véritable curiosité pour ce que les clients ont à dire, qu’il s’agisse de culture ou de ce qu’il faut pour construire une technologie ou une entreprise. Mais il en va de même pour un couple puissant avec des amis célèbres, et ce n’est pas si facile à reproduire.

«Pour nous, ça a été très amusant. Nous avons beaucoup appris. Et pour les invités ici, puisque nous sommes connectés à eux, nous avons accès à eux, cela leur donne juste un très bon espace qui leur permet de parler de ce qu’ils font et de parler de leur métier », a ajouté Ramamurthy. Elle s’émerveille des similitudes entre la façon dont les fondateurs de la mode et de la technologie construisent leurs concepts.

Il est compréhensible que cette étreinte de l’ambiance du créateur soit attrayante pour les invités. Désormais, le couple n’a plus à se fier uniquement à son cercle d’amis – la programmation et la monnaie sociale de The Good Time Show amènent des personnes célèbres à ses portes numériques, demandant des places pour les invités.

Reste à savoir combien de temps durera le buzz. Le timing a clairement été un facteur de popularité de l’émission, qui a grimpé à mesure que Clubhouse atteint son apogée. Au cours de la session du samedi, les participants ont maximisé la capacité de 5 000 personnes de la salle, et d’autres ont eu besoin de salles à débordement.

Cela est dû en partie à la prémisse audio uniquement de l’application, qui offre un répit bienvenu pendant une période où les consommateurs verrouillés et fatigués par l’écran pourraient être reconnaissants de simplement fermer les yeux et d’écouter, sans avoir à se déconnecter complètement.

Mais les experts et les soi-disant experts en technologie réfléchissent déjà au sort de Clubhouse une fois que les restrictions de santé auront été levées et que les gens pourront retourner aux restaurants, aux événements, aux voyages et à d’autres choses.

Ce qui se passe alors avec le projet pour animaux de compagnie de Krishnan et Ramamurthy a peut-être moins à voir avec leurs excellentes compétences en conversation que la plate-forme qui l’héberge. Ils pourraient bien sûr continuer via des podcasts ou sur YouTube. Mais il ne serait pas aussi facile pour les célébrités de sauter à bord pendant qu’elles montent, par exemple, à bord d’un avion.

Ironiquement, le sujet lui-même serait un bon fourrage pour un épisode de Good Time Show.