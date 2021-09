Comment Star Trek: la structure épisodique de Strange New Worlds différera des émissions passées

Semblable à Doctor Who et à d’autres émissions modernes avec une structure épisodique, les arcs de personnages de Star Trek: Strange New Worlds seront continuellement reconnus, tout comme les événements passés. Certains pourraient soutenir qu’il est toujours sérialisé d’une certaine manière. Cependant, comme l’a souligné Akiva Goldsman, être vraiment épisodique comme le classique Star Trek a créé des moments étranges au cours desquels des événements importants se sont produits pour ne plus jamais être référencés. Il semble que Strange New Worlds ne le fera pas, ce qui devrait soulager de nombreux fans enthousiasmés par ce spectacle.