Comment Stargirl Saison 2 sera comme un cauchemar sur Elm Street et IT, selon Brec Bassinger

Exactement un an s’est écoulé entre la finale de la saison 1 de Stargirl et la première de la saison 2, mais les fans ne devraient pas entrer dans la saison 2 en s’attendant à ce que ce soit le même genre de série qu’au cours de la première saison. Malgré quelques frissons, frissons et frayeurs provenant des méchants de la saison 1 et des morts inattendues, Stargirl ne se qualifiait certainement pas pour le genre horreur. Maintenant, la star Brec Bassinger a révélé que la saison 2 ressemblerait à Nightmare on Elm Street and It, et les résultats devraient être intéressants.