Comment Starlink, Project Kuiper et d’autres fournisseurs de haut débit par satellite pourraient changer la société

Imaginez un monde où Internet à haut débit couvre tous les coins du globe, transformant la façon dont les gens accèdent aux soins de santé, à l’éducation et au divertissement. C’est la promesse du haut débit par satellite en plein essor – un plan ambitieux et controversé pour connecter des régions éloignées de la planète.

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, et le fondateur de SpaceX, Elon Musk, attaquent l’opportunité avec vigueur et des milliards de dollars, dans l’espoir de pouvoir résoudre un problème insaisissable consistant à offrir la connectivité Internet aux masses, peu importe où elles vivent.

Mais le concept n’est pas nouveau. En fait, certaines des graines originales ont été plantées dans le nord-ouest du Pacifique il y a des décennies lorsque les milliardaires Bill Gates, Craig McCaw, Boeing et d’autres ont financé le malheureux Teledesic qui promettait également une constellation de satellites en orbite terrestre basse.

Dans notre dernier épisode de 2025: Demain, aujourd’hui, nous examinons de près la promesse et le péril des nouvelles constellations haut débit par satellite comme Starlink, OneWeb et le projet Kuiper d’Amazon. Nous discutons avec des experts du domaine pour discuter des défis techniques du haut débit par satellite, des avantages sociétaux potentiels et de qui régulera l’espace.

Nos invités sur le salon comprennent:

Rob Meyerson, l’ancien président de Blue Origin, la société spatiale créée par le fondateur d’Amazon Jeff Bezos. Il est également partenaire de C5 Capital, une société d’investissement spatiale.

Saadia Pekkanen, professeur à l’Université de Washington et co-directeur fondateur du Space Policy and Research Center. Elle se spécialise dans les politiques commerciales, juridiques et de sécurité qui façonnent les affaires extra-spatiales.

David Patterson, ingénieur aérospatial chevronné et premier employé chez Teledesic.

Les efforts du haut débit par satellite prennent forme sous nos yeux. En fait, les astronomes commenceront à voir plus de satellites en orbite terrestre basse dans les années à venir bourdonner dans le ciel nocturne, ce qui dérange déjà les astronomes amateurs et professionnels.

Starlink de SpaceX exploite déjà plus de 1 300 satellites en orbite terrestre basse, avec des milliers d’autres en préparation. Pendant ce temps, les directives publiées cette semaine par la Federal Communications Commission sont conçues pour s’assurer que les collisions de satellites et les débris spatiaux ultérieurs sont minimisés.

Écoutez l'épisode d'aujourd'hui ici, unabonnez-vous à 2025: demain, aujourd'hui dans n'importe quelle application de podcast pour capturer les futurs épisodes. Continuez à lire pour les faits saillants.

Sur les premiers défis techniques du haut débit par satellite: «C’est un peu comme jouer à un whack-a-mole en trois dimensions. Vous proposiez tous les problèmes à résoudre et chacun que nous résoudrions, un autre étayerait ailleurs. » – David Patterson, 7e minute.

L’univers sauvage et sauvage des régulations spatiales: «Toute cette idée de la gestion du trafic spatial, où nous avons des règles de conduite claires sur le comportement responsable, non seulement des gouvernements, mais aussi des entreprises dans l’espace, est à mon avis extrêmement importante. Et vous me demandez si cette structure est en place: non, ce n’est pas le cas. À l’heure actuelle, nous en sommes au stade où la technologie est en quelque sorte en train de se mettre en place, mais la loi, la politique et la réglementation doivent rattraper leur retard et s’assurer que les choses restent stables et pacifiques dans l’espace. – Saadia Pekkanen, minute 13:25.

À la prochaine frontière de l’innovation spatiale: – «Ce qui m’excite le plus, c’est que nous arrivons au point où nous pouvons commencer à créer de nouvelles entreprises en plus des infrastructures spatiales développées par d’autres. Ainsi, le haut débit mondial apportera un développement économique à de nombreuses régions du monde et augmentera les économies et les opportunités comme l’éducation à distance et la télésanté ne sont que quelques-unes. Et je pense qu’il y aura beaucoup plus d’opportunités dans des domaines comme les sciences de la Terre, les services de temps et de localisation, puis les applications de l’IOT, l’Internet des objets. » – Rob Meyerson, minute 21.

