Comment Stellar hébergera le pilote CBDC de l’Ukraine avec Tascombank

La Stellar Development Foundation (SDF) travaille depuis un certain temps avec le gouvernement ukrainien sur sa monnaie numérique de banque centrale nationale (CBDC). La collaboration a commencé à produire des résultats lorsque SDF, Bitt et TASCOMBANK ont récemment mis en œuvre un projet pilote de hryvnia électronique sur ce réseau.

Selon un communiqué de presse, les partenaires testeront les cas d’utilisation de CBDC et ses capacités programmables. Ceux-ci seront utilisés pour payer les employés d’une entreprise appelée Diia et pour effectuer des paiements aux commerçants et aux particuliers.

Selon le communiqué publié par Bitt, le projet a été placé sous la supervision de la Banque nationale d’Ukraine avec l’aide de son ministère de la Transformation numérique. À cet égard, le vice-ministre de la transformation numérique de l’Ukraine, Oleksandr Bornyakov, a commenté ce qui suit au sujet de la phase de test de sa CBDC :

Ce projet pilote servira de base technologique pour l’émission de monnaie électronique et constitue la prochaine étape clé pour faire progresser l’innovation des infrastructures financières et de paiement en Ukraine.

Au cours de l’essai Stellar, les partenaires testeront également la capacité d’émettre de la monnaie numérique avec des « capacités de contrôle des actifs pour les problèmes ». L’institution bancaire sera chargée de tester la mise en œuvre de la hryvnia dans le système de gestion de la monnaie numérique (DCMS) de Bitt.

Cette dernière société a été chargée de développer une monnaie stable avec ses rails de paiement pour la National Bank of Belize, et est à l’origine de l’initiative de la Eastern Caribbean Central Bank (ECCB) de lancer une CBDC. L’objectif de ce projet, selon son site officiel, est d’augmenter les « opportunités de croissance financière ».

Semblable à ce projet, la hryvnia numérique utilisera les « techniques logicielles modernes » et les avantages supposés évolutifs et de performance du DCMS. Ce système « protégera » les données des utilisateurs tandis que les organismes de réglementation pourront toujours accéder aux informations « nécessaires », le site officiel ajoute ce qui suit dans son DCMS :

La sécurité est conçue pour utiliser des valeurs par défaut sûres, minimiser les surfaces d’attaque et fournir une défense en profondeur. Des modules indépendants permettent à chaque composant de s’adapter indépendamment des autres, permettant un réglage automatique pour répondre à des demandes variables.

Stellar est le fer de lance de l’initiative ukrainienne

Avec son système DCMS, Bitt fournira une frappe sécurisée, un gestionnaire de devises et un réseau de transaction de devises. Par conséquent, abordez trois des éléments les plus importants de chaque projet de CBDC. Volodymyr Dubey, Président de TASCOMBANK, a déclaré :

Coopérer avec Bitt pour construire Stellar nous permet de connecter notre système bancaire de base à une infrastructure basée sur la blockchain, créant un écosystème qui comprend une gamme complète de produits bancaires en monnaie électronique et d’opérations sur la blockchain Stellar.

Dubey a également exprimé son enthousiasme pour l’amélioration des produits financiers du pays grâce à l’utilisation d’actifs virtuels. La Banque centrale d’Ukraine et TASCOMBANK ont des stratégies à long terme qui incluent l’innovation soutenue par la technologie blockchain et l’économie numérique.

Le PDG et PDG de la Stellar Development Foundation, Denelle Dixon, a ajouté ce qui suit :

Stellar est un réseau ouvert conçu pour l’émission d’actifs et particulièrement adapté aux actifs tels que la hryvnia électronique. Il offre aux émetteurs, tels que TASCOMBANK, un ensemble de contrôles qu’ils peuvent configurer pour leurs besoins de contrôle d’actifs tout en maintenant l’interopérabilité et la flexibilité d’un grand livre ouvert.

Au moment de mettre sous presse, XLM se négocie à 0,26 $ avec une perte de 2,9% au cours des dernières 24 heures.

XLM en tendance baissière sur le graphique en données de 4 heures. Source : XLMUSDT Tradingview