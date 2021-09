Comment Stephen Amell d’Arrow rend un hommage permanent à son Oliver Queen

Arrow a duré huit saisons sur The CW et a engendré l’Arrowverse, qui s’est depuis étendu pour inclure des émissions comme The Flash, Legends of Tomorrow et Batwoman. Il est logique que Stephen Amell veuille aller de l’avant plus d’un an et demi après la fin de la série, mais, en même temps, il est difficile de quitter complètement une période aussi importante de sa vie. Avant la finale de la série de l’émission l’année dernière, Amell a partagé un message doux-amer avec les fans, leur disant à quel point le voyage a signifié pour lui. Donc, inutile de dire que l’acteur a toujours beaucoup d’affection pour son émission bien-aimée.