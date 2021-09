Comment Stephen Blake Crawford est-il mort ?

Le shérif du comté de Santa Clara, Stephen Blake Crawford.

Stephen Blake Crawford est décédé par suicide lorsque les enquêteurs sont venus dans son appartement du sud de San Jose pour l’arrêter en 2018 en tant que suspect dans le meurtre d’Arlis Perry, 19 ans, en 1974, a déclaré le shérif Laurie Smith lors d’une conférence de presse à ce moment-là.

Perry a été tué dans l’un des trois meurtres à l’Université de Stanford en 1973 et 1974. Les meurtres sont devenus connus sous le nom de meurtres de Stanford. Crawford a été lié à l’affaire par des tests ADN, a déclaré Smith. Au moment de sa mort, Crawford était également considéré comme un suspect possible dans les meurtres de Leslie Marie Perlov et Janet Ann Taylor, a rapporté The Mercury News. Cependant, les enquêteurs ont par la suite porté des accusations contre John Arthur Getreu pour ces décès, à la suite des correspondances ADN.

Crawford s’est tiré une balle alors que des agents purgeaient un mandat d’arrêt et une note de suicide a été trouvée près de lui, ont déclaré les enquêteurs.

Smith a déclaré lors de sa conférence de presse que des agents avaient répondu au studio de Crawford et avaient frappé à la porte le 28 juin 2018 avec un mandat d’arrêt. Crawford a affirmé qu’il avait besoin de s’habiller, mais après plusieurs minutes, ils ont cru qu’il tardait et ont déverrouillé la porte avec une clé qu’ils ont reçue du propriétaire. Lorsque les agents sont entrés, Crawford était assis sur le lit avec une arme à feu, a déclaré Smith.

“Les détectives se sont retirés, se sont écartés de la porte et ont entendu un coup de feu … et ont découvert qu’il s’était suicidé avec une blessure par balle à la tête”, a déclaré Smith.

Elle a déclaré que les policiers n’avaient tiré aucun coup de feu et que l’incident avait été capturé par des caméras corporelles.

Les agents ont trouvé une note de suicide dans l’appartement de Crawford, qui “semblait avoir été écrite à la hâte”, a déclaré Smith. Elle était datée de 2016, ce qui, selon elle, correspond au moment où elle a été interrogée dans le cadre de l’enquête sur le meurtre. Il a déclaré que la note ne faisait pas référence au meurtre et a décrit la note comme “une sorte de divagation”.

“Je pense qu’il a peut-être cru que son temps était écoulé”, a déclaré Smith.

Smith a déclaré que la police avait rassemblé suffisamment de preuves pour procéder à une arrestation sur la base de preuves ADN envoyées à un laboratoire. Le Mercury News a rapporté que l’ADN de Crawford avait été obtenu à partir d’objets mis au rebut qui correspondaient à des preuves ADN trouvées sur les vêtements de Perry, qui ont été retestés en 2016. L’article indiquait que le test ADN le plus récent provenait du sperme trouvé dans un jean que Perry portait à l’église où son corps était. trouvé. Le jean a été retiré et drapé sur son corps, indique l’article.

Les agents ont trouvé un livre, “The Ultimate Evil”, dans l’appartement de Crawford, qui traite de l’affaire Son of Sam.

Après la mort de Crawford, les enquêteurs ont trouvé la couverture déchirée du livre “The Ultimate Evil”, a déclaré Smith lors de la conférence de presse. Le livre parle du tueur en série Son of Sam et mentionne le meurtre de Perry, selon The Mercury News.

Perry a été brutalement assassiné dans une église de l’Université de Stanford, où Crawford travaillait comme garde de sécurité, a rapporté The Mercury News. Perry s’était disputée avec son mari, Bruce Perry, un étudiant en pré-médecine de Stanford. Arlis Perry a dit à son mari qu’il irait à l’église pour prier vers 23h30 la nuit de son meurtre en 1974. Bruce Perry a appelé la police à 3h30 du matin et la police a trouvé les portes de l’église fermées. Smith a déclaré lors de sa conférence de presse que Crawford était chargé de verrouiller les portes et a déclaré à la police qu’il avait trouvé le corps de Perry.

Le Mercury News a rapporté qu’un pic à glace avait été cloué à l’arrière du crâne de Perry et a déclaré que “son corps avait été violé avec des bougies d’église”.

Smith a déclaré que le meurtre était “un crime terrible et terrible” et a adressé ses condoléances à la famille Perry. Elle a dit qu’elle avait commencé avec le bureau du shérif peu de temps après la mort de Perry, alors qu’elle n’était pas beaucoup plus âgée que Perry, et a déclaré que l’affaire lui était “personnelle”. Il a déclaré que Crawford était une personne d’intérêt depuis de nombreuses années, mais les enquêteurs n’ont pas été en mesure de rassembler suffisamment de preuves pour l’inculper jusqu’en 2018.

“Nous considérons cela comme une clôture et pensons que nous avions des preuves solides pour arrêter et même condamner Stephen Crawford pour le meurtre d’Arlis Perry”, a déclaré Smith.

