Comment Sterling K. Brown se sentirait-il à l’idée de faire un spin-off de This Is Us

Étant donné que This Is Us a remporté plusieurs Emmy Awards, il ne serait pas surprenant que NBC veuille conserver ce succès sur le réseau après la fin de l’émission. Malgré la pléthore de scénarios potentiels qui pourraient être explorés dans un spin-off, la question est de savoir si un nouveau spectacle peut être bien fait et si quelqu’un serait prêt à revenir, à la fois devant et derrière la caméra. Mais si Sterling K. Brown est partant, qui peut dire que ses co-stars ne le seraient pas aussi bien ?