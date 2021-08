Comment Steve Zahn de White Lotus a ressenti la prothèse de pénis pour son personnage

Deux heures dans la chaise de maquillage, cependant ? Je serais intéressé d’entendre parler de cette expérience du double du corps! Steve Zahn aurait peut-être été plus intimidé par le processus fastidieux d’application de la prothèse que par la nudité elle-même. L’acteur a incarné de nombreux rôles loufoques et souvent stoner dans des films et des émissions de télévision comme Reality Bites, Treme, Strange Wilderness et Out of Sight, et a participé à sa part de nudité à l’écran – du moins par derrière. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le double du corps n’avait pas simplement tourné la scène au naturel, Zahn a répondu qu’il n’était pas la bonne personne à qui demander, compte tenu de ses antécédents.