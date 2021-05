Comment Steven Adler et Matt Sorum se comparent-ils en termes de styles de jeu? Gilby Clarke pèse

Lors d’une récente apparition sur “Un autre podcast FN avec Izzy Presley”, ancien GUNS N ‘ROSES guitariste Gilby Clarke on a demandé si c’était différent de jouer avec Sabrer et Duff McKagan au 2012 Temple de la renommée du rock and roll cérémonie d’intronisation par rapport à ce qu’elle était quand ils étaient au plus fort de leur dépendance à la drogue et à l’alcool au début des années 1990. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je ne pense pas vraiment que ce soit vraiment différent, parce que c’est un truc musical. Ecoutez, il y avait un point vers la fin de ça GUNS N ‘ROSES tour, le ‘[Use Your] Illusion’ tournée, où Duff avait l’air assez en lambeaux – [due to] l’abus d’alcool. Et d’accord, son jeu n’était pas à son meilleur, mais j’ai joué quand il était à son meilleur, même à cette époque.

“Il y a une certaine sensation que GUNS N ‘ROSES avait à propos de leur musique, et j’ai juste l’impression que quand nous jouons, ça clique », expliqua-t-il.« J’avais joué avec Steven [Adler, drums] avant, donc [the Rock Hall ceremony] n’était pas la première fois à jouer avec Steven. Lorsque Steven intervient, même si ce sont des chansons qui Mat [Sorum] a joué ou quoi que ce soit, nous avons verrouillé – nous avons juste cliqué. Donc je ne pense pas qu’il y ait vraiment de différence entre les deux musicalement. “

Demandé si Mat et StevenLes styles de batterie étaient sensiblement différents, Gilby a dit: “Absolument. Regardez, Mat est une centrale électrique. Il n’y a rien Mat ne peut pas faire. Mat frappe plus fort – il a plus de claquement – donc le son de la caisse claire est différent. Steven ne frappe pas aussi fort que lui, mais Steven a ce genre de swing. Et Steven joue avec la guitare, où Mat, nous jouons pour Mat. Mat le pose et nous jouons à Mat. “

Clarke, de même que Sabrer, McKagan, Adler et Sorum, joué trois “Appetit pour la destruction” chansons avec Myles Kennedy à GUNS N ‘ROSESde Temple de la renommée du rock and roll cérémonie d’intronisation en avril 2012 à Cleveland, Ohio, bien que Gilby lui-même n’a pas été intronisé au sein du groupe. Kennedy, qui gère les voix principales dans Sabrerle groupe solo et ALTER BRIDGE, a chanté «M. Brownstone», “Mon enfant adoré” et “Ville du paradis”, avec “Utilisez votre illusion”-era membre Sorum assis derrière le kit de batterie sur “Grès brun” et l’homme qu’il a remplacé GN’R, Adler, martelant les peaux des deux autres chansons.

Clarke rejoint GUNS N ‘ROSES en novembre 1991, remplaçant Izzy Stradlin, qui a quitté le groupe au milieu d’une tournée mondiale de 28 mois. Gilby a aussi joué avec ROCKSTAR SUPERNOVA, CŒUR, NANCY SINATRA, Kathy Valentine (de LES GO-GO) et le réformé MC5 lors de leur tournée européenne 2005.

Gilby a sorti son premier album solo en deux décennies, “La vérité de l’Évangile”, le 23 avril via Enregistrements Golden Robot.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).