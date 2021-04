Ready Player One était le premier roman d’Ernest Cline, et une explosion d’un moyen de percer dans l’industrie. C’était une histoire de science-fiction très appréciée sur l’univers virtuel mondialement partagé connu sous le nom d’OASIS et la série d’énigmes incroyables que le jeune Wade Watts cherche à résoudre afin d’hériter de la vaste fortune de son créateur. Quand on écrit quelque chose d’aussi aimé, il peut être difficile de le suivre. Cline a expliqué: