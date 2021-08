Comment Stevie Wonder a clôturé les années 60 avec un classique

En y repensant maintenant, tout est question de progression. Stevie Wonder, multi-instrumentiste aveugle et prodige, avait dépassé son personnage juvénile et avait prouvé sa valeur en tant que super star de la soul du milieu des années 60 avec une série de tubes entraînants. En 1969, il touchait un public différent, plus grand public, grâce à la chanson titre de l’album My Cherie Amour et à “For Once In My Life” de l’année précédente. Dans un an ou deux, il trouverait ses pieds en tant que révolutionnaire soul auto-motivé et auto-auteur, et des gens comme My Cherie Amour et son successeur, Signed, Sealed, Delivered, auront fourni une base mélodique et harmonique à son unique et une série impeccable d’albums glorieux des années 70.

Une brise par une chaude journée d’été

C’est peut-être à quoi cela ressemble aujourd’hui, mais lors de sa sortie, le 29 août 1969, My Cherie Amour était le Stevie contemporain. Personne ne savait ce qui allait arriver. Au lieu de cela, les gens se glorifiaient de ce jeune homme qui pouvait livrer des chansons qui attiraient des dizaines de reprises et devenaient des standards instantanés. Non seulement cela, mais ses originaux étaient imprégnés d’une chaleur et d’une joie que les remakes ne pouvaient pas toucher.

« My Cherie Amour », la chanson, sonne comme une brise par une chaude journée d’été : fraîche, facile et légère. Il existe aussi de belles versions de Grand recueil de chansons américain classiques, tels que l’uptempo, interprétation magnifiquement mise en place de “Hello Young Lovers”, l’explosion très Motown-y de Etta James‘ “At Last” et une version étonnamment émouvante de “The Shadow Of Your Smile” de Johnny Mandel, renforcée par le solo d’harmonica doux-amer de Stevie. Quelqu’un qui n’avait pas encore 20 ans n’aurait pas dû être capable d’aborder un tel matériel de manière aussi convaincante. Même la pochette rock de l’album était un morceau qui avait trouvé une vie parallèle dans l’écoute facile : « Light My Fire ». Entouré de couches de sons orchestraux, Stevie injecte une véritable urgence dans les supplications de la chanson – ce jeune homme a envie de toi, bébé, tu comprends ?

Les joyaux de la Motown de la fin des années 60

Au-delà de ce matériau apprécié auparavant, se trouvent quelques joyaux de la Motown de la fin des années 60. Le superbe « You And Me » de Deke Richard est un clin d’œil avec une glorieuse ligne de basse de James Jamerson. “Pearl” optimiste de Richard Morris est entraîné par la voix urgente de Stevie avec un superbe soutien de The Andantes. « Somebody Knows, Somebody Cares » est une autre de ces compositions de narration brevetées de Stevie/Sylvia Moy/Hank Cosby sur un amour de longue date. Ensuite, il y a deux autres moments forts : le single à succès « Yester Me, Yester You, Yesterday », une chanson regrettable qui dément les tendres années de Stevie, et « Angie Girl ». Ce dernier est une chanson qui aurait vraiment pu honorer son époque classique des années 70, avec sa sensation flottante et ses changements d’accords inattendus. Niché au dos du single “For Once In My Life” de 1968, les fans qui ont tourné le disque ont été agréablement surpris par cette chanson délicieuse, avec son intro chargée de cordes qui est rapidement tombée, déjouant les attentes.

Il ne serait pas difficile d’imaginer la ballade “Give Your Love” également transformée de l’amour personnel en amour universel et recréée par le Wonder des années 70. My Cherie Amour se termine par le doux et moyen tempo « I’ve Got You », le plus proche de la routine Motown de l’album ; ce riff au début aurait facilement pu propulser un hit des Isley Brothers du milieu des années 60 livré dans un style plus agressif que celui de Stevie.

Maintenant qu’on sait ce qui s’en vient, c’est facile de replacer cet album dans un contexte qu’il n’avait pas à l’époque. Nous ne pouvons pas l’entendre avec les oreilles de 1969, mais nous pouvons imaginer les sourires qu’il a provoqués et les romances qu’il a aidé à la bande son. Et bien qu’il y ait des normes ici – à la fois celles qu’il a créées et celles qu’il a adoptées – qui pourrait les faire comme Stevie ? My Cherie Amour n’est peut-être pas son meilleur album, mais c’était peut-être son meilleur à ce jour. Et, oui, cela provoque toujours l’émerveillement : comment a-t-il pu obtenir autant de joie non diluée dans ces chansons ?

