Comment Stockport est devenu l’un des marchés immobiliers à la croissance la plus rapide du Royaume-Uni

La ville en plein essor du Grand Manchester a gravi les échelons en tant que point névralgique de l’investissement immobilier dans le nord-ouest, avec une multitude de projets de régénération passionnants en préparation.

Au cours du premier semestre 2021, le nombre d’acheteurs potentiels de biens immobiliers à Stockport a augmenté de plus de 500%. Le pic d’intérêt pour la ville de banlieue de Manchester a été enregistré par le Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS). L’entreprise a constaté une augmentation considérable du nombre d’instructions qu’elle a reçues pour effectuer des enquêtes immobilières.

Les enquêteurs ont complété 1 887 sondages au total entre janvier et juillet de cette année. Il s’agit d’une augmentation significative par rapport à seulement 311 en 2020, ce qui en fait de loin la plus forte augmentation au Royaume-Uni. Alors qu’une grande partie du marché immobilier britannique continue de se redresser à la suite de Covid, Stockport prend une avance majeure, selon les données.

Le secteur « monte en flèche »

La société de gestion et d’inspection immobilière Property Inspect a compilé la recherche à partir des données RICS. Le directeur commercial Warrick Swift pense que la positivité dans le secteur se poursuivra après avoir “monté en flèche” ces derniers mois.

“Les inspections des maisons sont généralement effectuées par un acheteur avant l’échange des contrats pour en savoir plus sur la structure et l’état de la propriété”, commente Swift. « Les inspections ne sont pas obligatoires, mais peuvent parfois faire économiser des milliers d’acheteurs en révélant des problèmes qui n’étaient peut-être pas évidents lors de la première visualisation.

“Bien que les conditions de marché favorables comme le congé des droits de timbre aient été quelque peu annulées, les propriétés sont toujours très demandées dans tout le pays, ce qui fait monter les prix”, ajoute-t-il.

“On ne sait pas comment le marché se développera au cours des derniers mois de 2021, mais il est clair que le nombre de propriétés échangées continuera d’augmenter, dépassant les échanges effectués l’année dernière.”

Transformer la ville avec un investissement de 1 milliard de livres sterling

D’importants travaux de régénération sont actuellement en cours à Stockport. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les acheteurs se tournent vers la ville en ce moment.

L’une des principales améliorations à venir à Stockport est une bourse des transports réaménagée. Les propositions ambitieuses comprennent une énorme nouvelle gare routière, un hall de passagers couvert et de meilleures liaisons d’échange. Les travaux permettront d’améliorer massivement la connectivité déjà excellente du quartier.

Les promoteurs prévoient également de créer une zone « Town Center West » avec 3 500 logements. Des milliers d’autres nouvelles maisons sont également en préparation avec le réaménagement d’une partie du campus universitaire de Stockport, la transformation de Weir Mill et la création d’une nouvelle communauté sur le site de l’ancien hôpital St Thomas.

A côté de la gare se trouve le Stockport Exchange, un nouveau quartier d’affaires moderne. Toujours en cours de développement, l’Exchange abrite déjà des artistes comme Music Magpie, Stagecoach et Sainsbury’s Local.

Ce ne sont là que quelques-uns des projets en cours à Stockport, dont vous pouvez trouver plus sur le site Web du conseil.

Ville de banlieue populaire de Manchester

Alors que Stockport n’est peut-être pas le premier endroit qui vient à l’esprit en tant que hotspot d’investissement immobilier, de plus en plus d’investisseurs voient maintenant l’énorme potentiel de la région. Il se trouve à seulement 13 kilomètres du centre-ville de Manchester et les trains directs réguliers ne prennent que 10 minutes.

Les restaurants, cafés, bars, cinémas, théâtres et autres lieux de divertissement sont nombreux à Stockport. Le bourg a une scène musicale et une vie nocturne actives, avec des musées et des parcs à visiter pendant la journée. Le marché de l’emploi dans la région est florissant, et les investissements et le développement entrants l’amélioreront encore.

Depuis le Covid, il va sans dire que les priorités de certains ont changé. Alors que les villes attireront toujours ceux qui veulent vivre au cœur de la ville, les villes de banlieue deviennent de plus en plus importantes. Les emplacements avec un accès facile aux villes et à la campagne sont de plus en plus populaires parmi une population plus large. C’est là que des endroits comme Stockport prendront tout leur sens en tant qu’options d’investissement pérennes.

BuyAssociation propose des opportunités d’investissement immobilier uniques à Stockport. Contactez-nous pour en savoir plus ou inscrivez-vous pour un accès anticipé gratuit à nos meilleurs projets à travers le Royaume-Uni.