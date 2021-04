Comment Stranger Things tourne la saison 4 n’est pas ce à quoi je m’attendais

Les gars? Cela fait très longtemps que nous n’avons pas pu nous enregistrer avec Dustin, Eleven, Lucas, Will, Mike et le reste du gang à Hawkins, dans l’Indiana, pour des aventures plus effrayantes sur Stranger Things. En fait, nous arrivons sur deux ans depuis la sortie de la saison 3 du hit de Netflix (qui s’est produite le 4 juillet 2019), et, d’après ce que la star Gaten Matarazzo a dit récemment, nous pourrions avoir encore un certain temps à attendre. On dirait que la façon dont ils tournent la saison 4 n’est vraiment pas ce à quoi je m’attendais.