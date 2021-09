Comment StrongNode.io optimise le réseau Edge Computing grâce à une plate-forme de jeu unique avec un impact social

StrongNode.io repousse les limites de ce que l’informatique de pointe peut signifier pour une communauté en éclosant et en lançant un projet de jeu humanitaire appelé Original Gamer Life. Alors que StrongNode poursuit sa mission d’exploiter les cycles CPU et GPU inutilisés pour aider à exploiter la puissance de la technologie blockchain, en même temps, il exploite la puissance du jeu et le concept de jeu pour gagner (P2E) pour améliorer les aspects financiers et mentaux. la santé de ceux dont la qualité de vie peut bénéficier d’une telle entreprise.

Le projet prometteur Original Gamer Life, également connu sous le nom d’OGLife, crée une plate-forme communautaire pour les joueurs plus âgés et les vétérans de plus de 40 ans. Les joueurs plus âgés peuvent être sensibles à un certain nombre de problèmes physiques, mentaux et sociaux, et COVID n’a pas facilité la gestion de ces problèmes. OGLife peut ouvrir les portes de ces joueurs à une communauté qui peut leur donner une bouffée d’air frais et pourrait également améliorer la qualité de vie de ceux qui y participent.

Jeux et s’épanouir pour une vie meilleure après 40 ans

Les jeux P2E ont décollé en 2021, et cette tournure des événements signifie que certaines personnes dans le monde peuvent compter sur les jeux pour gagner leur vie. La combinaison du plaisir, de la technologie et de la finance décentralisée (DeFi) a donné à la communauté des joueurs une opportunité comme jamais auparavant de joindre les deux bouts.

OGLife reconnaît le potentiel de combiner ces éléments pour créer une stratégie de retraite pour ceux qui ont atteint l’âge moyen avec moins d’options chaque année pour assurer un avenir confortable.

Malgré les lois en place qui protègent contre la discrimination, le marché du travail pour les personnes qui ont atteint un certain âge avec une forme de handicap physique ou mental peut être difficile à naviguer. À la suite de COVID-19, de nombreuses personnes sont au chômage et certains des membres les plus vulnérables de la société s’en sortent à peine financièrement alors qu’un virus ravage le monde qui les entoure.

StrongNode et OGLife offrent à ce groupe démographique un moyen de se connecter avec les autres grâce au plaisir de jouer. De plus, pour ce qui est probablement la toute première fois, jouer à des jeux avec d’autres sur l’ordinateur peut aider à mettre de la nourriture sur la table, tout cela grâce aux développements de la technologie du grand livre distribué, de l’informatique de pointe et de DeFi.

Comment unir la puissance de l’informatique peut unir les communautés

L’Edge computing est un changement révolutionnaire des réseaux centralisés vers l’optimisation des systèmes de données en fournissant les fonctions de base d’un réseau plus proche de la source d’une requête réseau. Cela peut être réalisé en transférant la puissance de calcul inutilisée des appareils locaux pour faciliter le fonctionnement des nœuds au sein d’un réseau décentralisé tel qu’une blockchain.

En règle générale, la valeur d’un réseau augmente avec le nombre d’utilisateurs connectés au sein de ce réseau, de sorte que plus il y a d’utilisateurs et d’appareils dans un réseau, plus les coûts d’exploitation d’un réseau sont réduits. Cette différence entre le coût et la valeur peut être partagée par ceux qui contribuent à fournir l’énergie nécessaire pour alimenter un réseau avec des nœuds fonctionnels.

Les utilisateurs qui aident à créer des réseaux de périphérie robustes en offrant leurs appareils peuvent gagner le jeton StrongNode $ SNE pour leur participation. On estime que la personne moyenne possédera environ 15 appareils d’ici 2030, et une grande partie de la puissance de traitement et de stockage de ces appareils ne sera pas utilisée à moins qu’ils ne soient mis en œuvre dans le type de programme informatique de pointe développé par StrongNode.

Les joueurs plus âgés qui rejoignent la communauté OGLife et apportent leur GPU, leur CPU et leur stockage inutilisés aux solutions informatiques de pointe de StrongNode tireront parti des avantages financiers de la fourniture de puissance de calcul et de jeux.

OGLife de StrongNode cherche à garantir que les utilisateurs qui entrent dans ce réseau puissent non seulement en bénéficier financièrement, mais aussi mentalement et physiquement, en formant une communauté de joueurs qui facilite le fonctionnement en toute sécurité des blockchains telles que Polygon, Solana, BSC et Ethereum.

StrongNode construit un meilleur réseau grâce à la portée sociale

StrongNode.io développe un modèle commercial d’infrastructure en tant que service qui fonctionne en reliant un réseau d’appareils qui partagent sa puissance de calcul inutilisée. StrongNode a choisi de commencer à rassembler ce réseau en faisant quelque chose de bien pour la communauté et en fournissant un service social à une partie de la société qui est souvent négligée à travers son premier projet, OGLife.

La technologie Blockchain est souvent saluée comme un moteur de changement dans le monde. StrongNode et OGLife jouent un rôle actif dans la promotion des changements positifs que les blockchains sont capables d’apporter au monde avec cette entreprise de construction communautaire. Cela pourrait faire la différence entre une vie de simple survie et une vie de prospérité, d’où le modèle d’entreprise en tant que service florissant du projet, qui est le premier du genre.

Image parGerd Altmann de Pixabay