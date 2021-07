Comment structurer un site Web de commerce électronique pour le référencement – 4 étapes clés

Un aperçu de l’importance d’une bonne structure de site Web pour les sites Web de commerce électronique et de 4 domaines clés que vous devez maîtriser, notamment la hiérarchie des sites Web, la structure des URL, la structure du code Web et la navigation.

La structure du site Web organise vos pages et votre contenu dans un système à la fois logique et navigable pour les moteurs de recherche et les utilisateurs. Une mauvaise architecture de site Web rend difficile l’exploration et l’indexation de vos pages par les moteurs de recherche, tandis que les utilisateurs auront du mal à accéder aux informations dont ils ont besoin et à effectuer des actions significatives sur votre site Web.

Pour les marques de commerce électronique, créer la bonne structure de site Web est particulièrement difficile, compte tenu du volume de produits et de pages à gérer. Dans cet article, nous vous montrons comment créer la bonne structure pour des classements de recherche plus élevés et des clients plus satisfaits.

Pourquoi la structure du site Web est-elle importante ?

La structure est importante pour tout site Web, mais les sites de commerce électronique ont tendance à être plus grands et plus complexes. Vous avez tout un catalogue de produits à organiser, dont beaucoup doivent être regroupés en catégories de produits et organisés en un système logique. En conséquence, obtenir la bonne structure pour un site Web de commerce électronique est plus difficile et nécessite beaucoup de travail, ce qui crée également beaucoup de place pour les problèmes techniques et les erreurs.

La bonne nouvelle est que les mêmes règles structurelles s’appliquent aux sites Web de commerce électronique qu’à un site beaucoup plus petit – elles sont simplement plus difficiles à mettre en œuvre.

La structure du site Web est importante pour deux raisons principales :

Moteurs de recherche peut explorer et indexer votre site Web et vos pages plus facilement avec la bonne structure de site Web en place.Utilisateurs bénéficiez d’une structure logique qui facilite la navigation et l’utilisation de votre site Web.

À bien des égards, la structure du site Web est au cœur de l’optimisation des moteurs de recherche, car une mauvaise structure rend difficile l’exploration et l’indexation de vos pages par les moteurs de recherche pour les recherches les plus pertinentes.

C’est également la base d’une expérience utilisateur positive qui aide les utilisateurs à trouver ce qu’ils recherchent et à agir sur votre site Web. Ceci est particulièrement important pour un site Web de commerce électronique, car l’utilisateur moyen est susceptible de parcourir les catégories de produits, plusieurs pages de produits et d’interagir avec les éléments de la page avant de passer à l’action.

Imaginez un client qui entre dans un magasin de vêtements de rue, se promène dans plusieurs rayons, feuillette un tas d’articles dans chaque section et, éventuellement, essaie quelques choses.

Il s’agit de l’expérience client qu’un site Web de commerce électronique essaie de reproduire avec des catégories de produits et des pages de produits.

Les avantages d’une bonne structure de site Web

Obtenir la bonne structure d’un site Web de commerce électronique demande du travail et beaucoup de planification, mais les avantages en valent plus que la peine. En suivant les étapes décrites dans cet article, vous donnerez à votre site Web les meilleures chances de maximiser son potentiel de recherche et d’offrir une expérience qui encourage les visiteurs à acheter.

Voici les principaux avantages d’un site Web de commerce électronique bien structuré :

Moteurs de recherche crawlez et indexez correctement vos pages.Autorité de la page : Vos pages les plus importantes obtiennent plus d’équité de lien et d’autorité de page.Liens annexes : Google affiche automatiquement les liens annexes et les champs de recherche de liens annexes pour les sites Web avec des structures complexes (mais correctement optimisées).La navigation: Votre site Web est plus facile à naviguer et à utiliser.Engagement: Une UX positive augmente l’engagement (visites de page, temps passé sur la page, etc.), ce qui est un signal important pour le référencement.Navigabilité : Une structure logique aide les utilisateurs à parcourir différents produits, à comparer les options et à se rapprocher de l’achat.Des taux de conversion plus élevés, grâce à une navigation facile et une expérience d’achat convaincante.Acheteurs réguliers : Une expérience positive encourage les acheteurs à revenir pour plus.

Le troisième avantage de la liste ci-dessus fait référence aux liens annexes affichés dans vos résultats de recherche et voici à quoi ils ressemblent pour eBay :

Sous le lien bleu principal, vous pouvez voir six liens annexes indiquant certaines des catégories de produits les plus importantes du site Web. Cela aide les utilisateurs à accéder directement aux parties clés de votre site Web sans passer par la page d’accueil en cliquant sur le lien standard.

Google génère automatiquement des liens annexes pour les sites Web qui en ont besoin, ce n’est donc pas quelque chose que vous pouvez activer ou désactiver. Cependant, vous devez vous assurer que votre site Web est correctement structuré si vous voulez que Google voit que votre site Web doit afficher des liens de site lorsqu’il se classe dans la recherche organique.

Vous verrez également un champ de recherche Liens annexes dans l’image ci-dessus. Encore une fois, Google détermine automatiquement si les résultats doivent inclure un champ de recherche et vous devrez avoir une fonction de recherche correctement configurée sur votre site pour que le géant de la recherche puisse la détecter et y accéder.

Maintenant que nous avons expliqué l’importance d’une bonne structure de site Web, passons en revue les étapes à suivre pour configurer correctement votre propre site Web.

#1 : Créez la hiérarchie de votre site Web

La première étape pour structurer un site Web consiste à créer la hiérarchie des pages et cela commence par le regroupement de tous vos produits dans des catégories et sous-catégories pertinentes. À des fins de référencement, une structure de site Web ne doit pas comporter plus de trois couches de profondeur (à l’exclusion de la page d’accueil) car l’équité des liens et l’autorité de la page diminuent à tous les niveaux.

Dans la mesure du possible, respectez une hiérarchie de pages de 2 à 3 couches pour vous assurer que vos pages de produits reçoivent suffisamment de crédit.

La source

Votre page d’accueil doit être liée à une couche supérieure de pages de catégories – la différenciation la plus large entre les différents types de produits. Ces pages de catégories de niveau supérieur peuvent ensuite être liées à une couche facultative de pages de sous-catégories, qui permettent de filtrer davantage les types de produits si vous disposez d’une large gamme de stocks.

La source

Vos pages de produits constituent la couche finale et cette structure trouve l’équilibre idéal entre aider les utilisateurs à naviguer sur votre site sans créer une structure trop complexe et diluer l’équité des liens et l’autorité de vos pages de produits.

Une exception possible à la règle des 2-3 couches concerne les détaillants de vêtements qui peuvent vouloir séparer les produits par sexe. Dans ce cas, vous pouvez soit utiliser les catégories de niveau supérieur pour diviser les produits par sexe, soit vous devrez différencier les catégories de produits individuelles le cas échéant (par exemple : chaussures pour hommes, chaussures pour femmes, etc.).

#2 : Créer une structure d’URL

Une fois la hiérarchie de votre site Web triée, vous devez créer une structure d’URL qui correspond à la structure de navigation de votre site Web. Vos URL doivent être descriptives, y compris vos mots-clés principaux pour chaque page, qui doivent également être inclus dans le titre de chaque page.

Par exemple, lorsqu’un utilisateur clique sur une page de catégorie de niveau supérieur, puis accède à une sous-catégorie et à une page de produit, l’URL doit ressembler à ceci :

https://votresite.com/category/subcategory/product-page

Donc, si vous vendez des vêtements de sport, cela peut se traduire par :

https://yourwebsite.com/running-shoes/nike-running/nike-air-zoom-pegasus

Ce format d’URL communique la structure de votre site Web aux moteurs de recherche et aux utilisateurs tout en incluant tous vos mots-clés cibles. Vous pouvez supprimer la catégorie de niveau supérieur de vos URL si elles n’ajoutent aucune valeur, mais assurez-vous que la structure de votre URL est cohérente sur l’ensemble de votre site.

Ce que vous ne voulez pas obtenir, ce sont des URL remplies de chiffres ou de codes qui ne veulent rien dire.

Voici quelques directives clés à suivre avec la structure d’URL :

Gardez les URL aussi courtes que possible. Rendez-les descriptivesIncluez vos mots-clés principauxUtilisez des tirets « – » pour les espaces, et non des traits de soulignement « _ ». n’ont aucune signification contextuelle

Enfin, assurez-vous que vous utilisez un cryptage sécurisé (HTTPS) sur toutes vos URL. Il s’agit d’un facteur de classement, qui fournit une couche de sécurité importante et la plupart des utilisateurs attendent cela de toute entreprise avec laquelle ils vont faire affaire, en particulier lorsque vous vous attendez à ce qu’ils effectuent des paiements sur votre site Web.

#3 : Structurez votre code web

Le code désordonné est l’un des problèmes les plus courants avec les sites Web de commerce électronique et il peut causer toutes sortes de problèmes pour les utilisateurs et les référenceurs. La première chose que vous rencontrerez est des temps de chargement lents et c’est une mauvaise nouvelle pour vos classements de recherche et vos taux de conversion. La vitesse de la page est un facteur de classement et les gens n’apprécient pas non plus de ralentir les temps de chargement.

Malheureusement, les pages de commerce électronique ont tendance à avoir beaucoup de ressources (en particulier des images) qui mettent à rude épreuve les navigateurs, les serveurs et les connexions Internet. Vous ne pouvez donc pas vous permettre d’avoir un code désordonné qui ralentit encore plus les choses.

Utilisez du HTML et du CSS propres pour la plus grande partie possible de votre site Web et maintenez le JavaScript à un minimum sain. Un JavaScript mal écrit est le moyen le plus rapide de tuer les temps de chargement et même un JS propre peut causer des problèmes si vous forcez le navigateur à en traiter trop.

Si vous utilisez WordPress, sachez que le CMS n’est pas particulièrement efficace en termes de code. Les thèmes et les plugins ajoutent encore plus de code dans l’équation, écrit par plusieurs équipes différentes. Choisissez vos thèmes avec soin, réduisez les plugins au minimum et tenez-vous-en à des plugins de commerce électronique réputés, tels que WooCommerce.

Si vous sous-traitez le travail de développement, assurez-vous d’avoir des développeurs qui prennent la vitesse des pages au sérieux.

Vous souhaiterez également utiliser un balisage de données structurées sur vos pages de produits pour que Google fournisse des informations sur les produits dans des résultats de recherche riches.

Cela peut inclure des détails tels que les évaluations des produits et les fourchettes de prix pour faire ressortir vos résultats dans les SERP et augmenter les taux de clics. Vous pouvez trouver la documentation de Google sur les données structurées pour les pages de produits ici.

#4 : Construisez votre système de navigation

La navigation permet aux utilisateurs de se déplacer entre les pages de votre site Web et vous pouvez utiliser plusieurs composants pour créer un système de navigation intuitif :

Menu de navigation principalRechercheFiltresBreadcrumbsNavigation en pied de pageLiens internes

Votre menu de navigation principal doit inclure toutes vos pages de niveau supérieur sous forme de liens visibles et cliquables avec des mots-clés comme texte d’ancrage. Les menus déroulants peuvent aider les utilisateurs de bureau à passer à des couches plus profondes de votre navigation, mais ils peuvent être problématiques sur les appareils mobiles, alors assurez-vous de les optimiser pour les écrans tactiles et plus petits si vous les utilisez.

Alternativement, vous pouvez simplement créer un lien vers vos pages de catégorie de niveau supérieur et utiliser un menu latéral secondaire et des liens internes sur la page pour guider les utilisateurs jusqu’au bout.

Vous devez également implémenter une fonctionnalité de recherche sur votre site Web pour les utilisateurs qui savent ce qu’ils recherchent ou qui ne veulent tout simplement pas naviguer.

Une fois que les utilisateurs arrivent sur une page de catégorie de produits ou une page de résultats, vous pouvez utiliser des filtres pour les aider à affiner les résultats. Si vous n’avez qu’une petite gamme de stock, vous n’aurez peut-être pas besoin d’utiliser des filtres mais ceux-ci sont essentiels si vous avez beaucoup de variations de produits, comme la couleur, la taille, le modèle, etc.

L’une des tâches les plus difficiles que vous aurez avec la construction de votre système de navigation est de l’optimiser pour le mobile. Plus vous avez de produits, de catégories et de filtres, plus vous devez intégrer d’éléments tactiles dans une interface utilisateur intuitive sur des écrans plus petits.

Les menus imbriqués sont parfaits à utiliser, mais plus vous incluez de couches, plus il devient difficile pour les utilisateurs de se déplacer entre elles – par exemple : passez directement à une nouvelle catégorie de produits.

Il n’y a pas de réponses parfaites à la navigation mobile et vous devez trouver le bon compromis entre couverture et convivialité.