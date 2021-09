Comment suivre la Ryder Cup et Sergio García et Jon Rahm : TV et horaires

Movistar Golf (composez le 57) offrira le plein Coupe Ryder de Whistling Straits, à Kohler, Wisconsin, à côté du lac Michigan, avec près de 30 heures de live. #Vamos, la chaîne sportive exclusive de Movistar +, se connectera pour offrir les moments les plus décisifs. Movistar + s’est tourné vers Ryder avec un programme spécial au Movistar Golf dans lequel il a proposé tous les films officiels depuis 2006 et les reportages les plus marquants tels que « El milagro de Medinah », « Seve y la Ryder Cup », « Sergio, passion par le Ryder ‘ou’ l’Europe illumine Paris’.

Ces près de 30 heures de spectacle vivant incluent la cérémonie d’ouverture ce jeudi à partir de 11h, le concours lui-même et la cérémonie de clôture, le dimanche à partir de 18h. #Vamos (composez le 8) effectuera plusieurs connexions pour diffuser les moments les plus importants de l’épreuve.

Le tournoi est programmé du 24 au 26 septembre et sur trois jours de compétition il programmera cinq sessions de jeu, dont deux en mode quatuor, un départ et coups alternés, deux autres en quatre balles, où la meilleure balle est choisie. / résultat de le couple et celui consacré dimanche exclusivement aux matchs individuels entre les 12 joueurs de l’équipe américaine et les 12 de l’équipe européenne (souvenez-vous avec deux Espagnols en lice : le n°1 mondial Jon Rahm et le détenteur du record de points Ryder, avec 25,5, Sergio Garcia.

Horaires de la Ryder Cup au Movistar Golf :

Jeudi 23 à 23h, cérémonie d’ouverture.

Vendredi 24 à partir de 14h00 jusqu’à 01h00.

Samedi 25 à partir de 14h00 jusqu’à 01h00.

Dimanche 26 à partir de 18h00 jusqu’à 00h15. environ y compris la cérémonie de clôture.