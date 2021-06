À la veille de la finale de l’émission, un critique a écrit que “Keeping Up With The Kardashians” est finalement devenu “tangentiel” à la renommée de la famille. Avec les cotes ayant culminé il y a des années, c’est impossible à nier.

À la fin de la série, Kim brisait constamment le quatrième mur, construisant explicitement des limites à la caméra lorsqu’une conversation devenait trop intime. Cette illusion d’intimité totale a toujours été une façade, plus claire dans les premiers jours de “Brady-Bunch” de leur brillante émission de style sitcom, puis moins évidente lorsque la célébrité a rattrapé les Kardashian et a exigé l’apparence d’un véritable aperçu de leurs drames personnels et tragédies. Ce n’était jamais “Big Brother”, et ce n’était pas censé l’être.

Les premiers épisodes ont capturé une grande famille dans une petite maison, avec un éclairage chaleureux, des intrigues stéréotypées et une dynamique soudée. Le succès de l’émission s’est joué à l’écran, alors que la famille était capturée dans leurs espaces de vie de plus en plus vastes et stériles, luttant contre la dépendance, l’enlèvement, le divorce, la fertilité et le sexe. Les cotes ont baissé. Les abonnés ont augmenté. L’émission a été diffusée alors que les médias de masse se sont divisés en niches en ligne.

Sur les réseaux sociaux, la famille exerce encore plus de contrôle sur son image – et les affaires de son image. Initialement ridiculisés comme la famille «célèbre pour être célèbre», ils sont maintenant assis au sommet d’une montagne d’influenceurs qui se sont frayé un chemin vers le même genre de notoriété, simulant jusqu’à ce qu’ils y parviennent. Quand ils le font, c’est comme des colporteurs d’une esthétique bon marché enracinée dans rien d’autre que le matérialisme.

Malgré toute sa frivolité (Todd Kraines, selfies en prison), “Keeping Up With The Kardashians” a capturé à la fois l’arc de la gloire américaine et les douleurs rampantes de la modernité. L’ivresse de la célébrité fulgurante a cédé la place à une tragédie continue, à des manoirs qui abritent des familles riches éclatées dans leurs abris stériles par des relations brisées. Comme beaucoup d’entre nous, ils sont torturés par les réseaux sociaux, mais ils y jouent stratégiquement pour apaiser leur douleur avec un confort matériel.

Mais alors que le taux de natalité aux États-Unis ralentit et que la féminité s’estompe, la première famille du pays s’est multipliée de manière notoire. Leurs relations et leurs mariages échouent pour la plupart, mais leur but et leur réconfort se trouvent dans leurs nombreux, nombreux enfants. Et ce sont des mères enthousiastes et attentives.

C’est-à-dire qu’ils ont été aux prises avec le tourbillon rapide des changements civilisationnels un peu comme le reste d’entre nous, représentant la dualité de la soif croissante de notre culture pour la tradition et la dépendance croissante des conforts éphémères du matérialisme.

Vous pouvez le voir dans leurs corps plastifiés, sculptés de manière caricaturale pour souligner les traits féminins qu’ils drapent souvent dans l’inélégance de la mode postmoderne. Au fur et à mesure que KUWTK s’allongeait, il devenait plus sombre. Une chaleur vacillante s’est manifestée dans les meilleures interactions de la famille, mais contrastait toujours avec le reste de la série. La famille s’est aussi parfois tournée vers la foi, assistant aux services religieux et publiant des versets bibliques. Kanye West a emmené Kim et leurs enfants pour son remarquable voyage vers le christianisme évangélique traditionaliste. Mais leur union n’a pas duré.

Le spectacle a finalement été à la hauteur de son nom, encourageant l’Amérique à suivre les styles et les succès de la famille Kardashian chaotique. Au fur et à mesure que les médias de masse mouraient au cours de la diffusion de l’émission, ils ont appris à posséder de nouveaux médias, pour finalement transmettre leur contenu à un streamer. Mais ils réagissent aux tendances encore plus qu’ils ne les façonnent, ce qui rend leur parcours représentatif.