Dans le monde des crypto-monnaies, il existe de nombreux termes qui à première vue peuvent sembler difficiles à comprendre, mais nous passons tous par cette étape à un moment donné. Dans ce cas, nous voulions vous présenter le concept des baleines Bitcoin, leur importance et comment suivre ou surveiller leur activité et leurs mouvements.

Qu’est-ce qu’une baleine Bitcoin ?

Pour commencer, une baleine Bitcoin est une personne ou une entité qui possède de grandes quantités de BTC. Les baleines possèdent en théorie suffisamment de crypto-monnaies pour manipuler les évaluations BTC si elles le souhaitent. Au moins en termes de potentialité, ils le pourraient. Cependant, cela ne signifie pas que ce soit toujours le cas.

Étant donné que les grands détenteurs peuvent essayer de vendre leurs actifs en petites quantités sur une période plus longue pour éviter d’attirer l’attention sur eux-mêmes, ils peuvent fausser le marché, provoquant une hausse ou une baisse inattendue du prix. Les baleines créent les conditions de la spéculation parmi les petits poissons, ce qui peut entraîner un cercle vicieux dans lequel les prix sont désengagés des fondamentaux sous-jacents.

Comment suivre les mouvements des baleines Bitcoin ?

Le suivi ou la surveillance de l’activité des baleines nous permet de voir leurs schémas commerciaux. Si les baleines Bitcoin réduisent leurs avoirs à mesure que le prix augmente, on pourrait en déduire que le sommet du marché pourrait être proche, surtout si les commerçants de détail augmentent leurs avoirs pendant la même période.

Il existe de nombreuses façons de suivre l’activité ou les mouvements des baleines Bitcoin, mais voici quelques-unes des plus courantes ou pertinentes.

Analyse en chaîne pour le suivi des baleines

Lorsqu’il s’agit de surveiller les baleines, nous nous assurons qu’elles contiennent un minimum de 1 000 BTC. Ces portefeuilles peuvent être identifiés sur la blockchain puis surveillés pour voir leur activité. Toute transaction entrante ou sortante vers/depuis ces portefeuilles peut intéresser les acteurs du marché. Une mesure supplémentaire qui peut fournir des informations utiles est l’augmentation ou la diminution globale du nombre de portefeuilles éligibles.

Types de transactions que les baleines peuvent générer et qui ont des implications possibles sur le marché

Transactions de portefeuille à échange: Étant donné que les échanges sont les plateformes d’échange les plus courantes, tout mouvement de pièces d’une baleine vers un portefeuille d’échange connu signifie généralement que l’entité a déposé des pièces sur votre compte d’échange et a l’intention de les échanger à court ou moyen terme. Un dépôt important de BTC implique généralement que la baleine envisage de vendre des pièces sur le marché, tandis qu’un dépôt important d’une pièce stable, telle que l’USDT, peut indiquer un achat possible. Transactions d’échange vers portefeuille : Les grands détenteurs de crypto-monnaie préfèrent presque toujours le stockage à long terme en raison de sa sécurité plus élevée. Cela signifie qu’un retrait important d’un portefeuille lors d’un échange contre un portefeuille de baleines peut indiquer que l’entité n’a pas l’intention de vendre ces pièces à court terme. Ils réduisent également l’offre de pièces sur les bourses et peuvent entraîner une appréciation des prix, en particulier en période de forte demande. Transactions entre portefeuilles: Mis à part les échanges, les baleines agissent souvent pour des raisons liées à la confidentialité et à la liquidité, car les services de négociation OTC peuvent souvent gérer des transactions importantes tout en atténuant les problèmes de liquidité. Les transactions de gré à gré sont en grande partie introuvables et leurs effets sur les prix ne sont souvent pas aussi importants que ceux des transactions régulières. Cependant, une transaction importante d’un portefeuille baleine à un autre pourrait être une transaction OTC.Alerte aux baleines Bitcoin

Il convient de noter que bien que ce qui précède soit vrai dans de nombreux cas, ces transactions ne garantissent aucun résultat spécifique. Pour des raisons évidentes, les baleines sont conscientes que leurs transactions sont suivies. Par conséquent, ils ne peuvent faire des opérations de ce type que pour déclencher des réactions sur le marché. C’est pourquoi nous vous montrons quelques outils qui peuvent vous aider à voir ces mouvements plus facilement.

Whale Alert est un compte Twitter et un site Web qui publient des transactions importantes sur les principales chaînes de blocs et marquent également des adresses de portefeuille bien connues. Le service dispose d’une fonctionnalité API pour ceux qui souhaitent personnaliser leur collecte de données. Cependant, les publications sur Twitter devraient être suffisantes pour un suivi général.

Cet outil permet de surveiller facilement les blockchains et les mouvements des baleines. En ce sens, il agit comme une sorte de base de données.

Comptes spécialisés dans l’analyse de données

Des plates-formes d’analyse ont émergé au fil des ans et font tout le travail pour leurs utilisateurs et donnent accès à de nombreuses métriques avancées et options de filtrage. Certaines des ressources les plus populaires sont CryptoQuant et Glassnode, toutes deux avec des métriques personnalisées. Cependant, aucune plate-forme n’est complètement exacte et il existe des cas où les données sont incorrectement attribuées à certaines entités. Vos mesures de baleines peuvent facilement être utilisées à différentes fins, mais vous pouvez les consulter à tout moment.

Un autre sujet dont nous aimons parler est Whalemap sur Twitter et sur leur site Web. C’est l’une de ces plateformes d’analyse de données, mais spécialisée dans les baleines Bitcoin.

Commentaires finaux

Le suivi des baleines peut vous aider à comprendre et à contextualiser les mouvements et les modèles du marché. Cependant, vos décisions d’investissement et de trading ne devraient pas dépendre uniquement de ces méthodes. Bien que le suivi des baleines puisse vous donner un avantage, ce n’est pas l’information la plus fiable. En fin de compte, vos décisions d’investissement et de trading doivent être étayées par vos propres recherches, et pas seulement par la surveillance des mouvements des baleines Bitcoin.

