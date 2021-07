Comment suivre un smartphone | La technologie

in

S’il y a quelque chose qui fait très peur aujourd’hui, c’est de perdre votre mobile. Pour beaucoup d’entre nous, perdre cet appareil est un véritable cauchemar, car il contient des données personnelles, des photos, des fichiers intimes ou encore des informations sensibles. La bonne chose est que nous avons plusieurs façons de pouvoir le suivre et savoir où il se trouve. Nous vous dirons alors.

Il est clair que s’il existe un appareil qui englobe une partie très importante de nos informations quotidiennes, c’est bien le smartphone.

Il se peut que certains en dépendent plus que d’autres ou qu’il y ait des gens qui l’utilisent plus ou moins, mais la vérité est que dans tous les cas une bonne partie de nos problèmes de vie privée et de travail sont présents au téléphone.

Pour cette raison, le perdre peut être une hécatombe dans de nombreux cas ou une simple nuisance dans d’autres, mais le dénominateur commun à tous est que ils vont essayer de le récupérer le plus vite possible. Et c’est là qu’interviennent les systèmes de suivi.

Façons de suivre

En tracking il peut être géré de différentes manières comme le système GPS, les antennes autour de vous ou encore le WiFi.

Un mobile peut être localisé via le antennes autour de vous, quelque chose que le les opérateurs, afin de pouvoir équarrir l’emplacement d’un terminal mobile. Selon que le signal est plus fort sur une antenne ou une autre, cela signifiera qu’elle en est plus proche.

Le Système GPS est celui utilisé par programmes que nous verrons plus tard pour localiser notre smartphone. La mesure n’est pas excessivement exacte, car elle peut varier entre 10 et 15 mètres environ, même si cela nous aidera à avoir une idée assez claire de l’endroit où elle peut se trouver.

Le grand atout de ce système sont les zones extérieures, car à l’intérieur son fonctionnement abaisse de nombreux nombres entiers et il ne sera rien de précis avec les résultats qu’il nous donne.

La Signal Wi-Fi de notre domicile ou de notre bureau peut également être utilisé pour localiser un téléphone et est particulièrement efficace à l’intérieur, avec des programmes de localisation qui peuvent fonctionner avec le GPS et le WiFi en même temps.

Il y a des options pour que ce soit le Bluetooth celui qui nous permet de localiser un mobile ou encore des clés. Ce système a très peu de portée et est valable pour les intérieurs et les extérieurs indistinctement.

Des outils pour suivre le mobile

Pour qu’on sache où se trouve le mobile qu’on vient de perdre Applications qui nous permettra de le trouver.

Ce sera un bon moyen de savoir où le mobile que l’on ne trouve pas a été laissé avec un marge d’erreur qui nous permet d’identifier la zone où il peut être. Évidemment ce sera un endroit où nous avons été et nous nous identifierons tout de suite.

Une chose sur laquelle nous devons être très clairs, c’est que le terminal doit être sur donc cela n’aurait pas dû faire longtemps depuis que nous l’avons autorisé jusqu’à ce que nous essayions de le localiser.

S’ils avaient volé, il est préférable d’identifier où il se trouve et automatiquement signaler aux autorités compétentes, indiquant où il pourrait être.

Voyons quelques-unes des applications qui nous permettront de localiser le terminal de manière extrêmement simple.

Trouver mon appareil

Ceci est une application créé par Google qui est sûrement l’un de ceux qui fonctionnent le mieux pour cette tâche.

Il est très facile à utiliser, car cette application relie n’importe quel terminal associé au compte Google que nous le mettons. Autrement dit, si nous avons plus d’un smartphone avec un compte, nous obtiendrons l’emplacement de chacun d’eux.

Si nous perdons le terminal, il suffit d’aller dans notre navigateur Windows, d’entrer Find My Device-Google avec le même compte Google que celui que nous avons sur notre mobile, pour ensuite voir où il se trouve sur une carte qui apparaît à l’écran.

Cela ne fonctionnera que si nous avons préalablement installé la version correspondante sur notre smartphone depuis le Google Play Store.

Dans cette application, nous pouvons également dispositif de verrouillage, réinitialisez le code PIN à distance, mettre un message sur l’écran de verrouillage, Suprimmer les données ce que nous voulons ou demandons au sonnerie de téléphone au cas où nous serions proches.

Trouve mon iphone

C’est un outil qui est présent dans iOS depuis sa version numéro 5, nous n’aurons donc rien à installer.

Si le mobile est perdu sachez que ce système fonctionne depuis iCloud, nous devons donc accéder via le navigateur sur l’ordinateur ou à partir d’un autre appareil iOS. Une fois à l’intérieur, nous verrons comment l’emplacement du terminal apparaît sur une carte.

Avec cet outil, vous pouvez verrouiller le téléphone à distance, Suprimmer les données qui sont à l’intérieur du terminal ou mettre un message d’urgence à l’écran afin que quelqu’un puisse le lire.

Proie

Si vous choisissez le version gratuite de Prey, vous pouvez vous connecter avec trois appareils. Si vous avez besoin de plus, il sera temps pour vous de dépenser de l’argent sur l’une des versions payantes.

Dès que votre mobile est perdu, il ne vous reste plus qu’à entrez la version Web et il vous dira automatiquement où il se trouve le terminal, tant qu’il était allumé.

Ça oui, Vous devez avoir préalablement installé la version mobile, peu importe si votre appareil est Android ou Apple. Cette application fonctionne en continu en tâche de fond, afin d’être opérationnelle et à pleine capacité lorsque nous en avons besoin.

Vous pourrez accéder à l’appareil à partir d’un ordinateur Windows, d’un ordinateur doté d’un système d’exploitation Mac ou même d’un ordinateur doté de Linux.

Trouver mes enfants

Dans ce cas on peut localiser le mobile de nos enfants. Si le téléphone est perdu, nous pourrons savoir où il se trouve, mais le reste des fonctions qu’il nous propose visent à superviser le plus petit de la maison.

Cet outil nous offre une une carte, son en temps réel, l’histoire de tous les endroits où vous êtes allé, surveillance des applications et même pouvoir supprimer à distance le mode silencieux s’ils l’ont activé.

Cela signifie que nous avons la possibilité de savoir où se trouve le terminal s’il a été perdu, mais aussi de savoir à tout moment où se trouve l’enfant et de contrôler de nombreux paramètres. Il s’agit d’une application téléchargeable sur le Google Play Store.

Ce sont les meilleurs moyens dont nous disposons pour suivre un mobile que nous avons perdu ou même volé. Il est très facile de garder une trace de notre smartphone perdu et ainsi de pouvoir le récupérer.