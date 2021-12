Edgar Cervantes / Autorité Android

Il existe tellement de listes de lecture sur Spotify qu’il est probable que celle que vous recherchez a déjà été créée. Bien qu’il n’y ait certainement rien de mal à organiser votre propre meilleure version, vous pouvez plutôt décider de vous épargner le travail acharné et de simplement profiter de la liste de lecture déjà existante. Mais comment suivre une playlist sur Spotify ?

Pour suivre une liste de lecture Spotify sur l’application mobile, accédez à la liste de lecture et appuyez sur l’icône en forme de cœur. Si vous utilisez l’application de bureau ou le lecteur Web, accédez également à la liste de lecture et cliquez sur l’icône en forme de cœur. Pour ne plus suivre la liste, désélectionnez l’icône en forme de cœur.

Comment suivre une playlist sur Spotify (Android et iOS)

Sur l’application mobile Spotify, recherchez la liste de lecture que vous souhaitez suivre. Sur la page, vous verrez une icône de cœur sur le côté gauche. Appuyez dessus pour le suivre.

La liste de lecture apparaîtra désormais à côté de vos autres listes et vous verrez toutes les modifications apportées par le propriétaire de la liste de lecture. Pour ne plus suivre la liste de lecture, appuyez à nouveau sur l’icône du cœur.

Comment suivre une playlist sur Spotify (desktop et web player)

Le processus est absolument identique pour l’application de bureau et le lecteur Web. Accédez à la liste de lecture que vous souhaitez suivre et cliquez sur l’icône en forme de cœur.

La liste de lecture apparaîtra maintenant à côté de vos autres listes. Chaque fois que le propriétaire apporte des modifications à la liste, vous verrez ces modifications. La liste ne reste pas statique. Si vous décidez à l’avenir de ne plus suivre la liste, cliquez simplement à nouveau sur l’icône en forme de cœur.

