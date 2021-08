Comment Superman et Lois viennent de donner à Morgan Edge un énorme avantage sur Superman

in

Je prends de l’avance, cependant, parce que Superman et Lois se sont terminés avec Superman complètement inconscient de l’endroit où se trouve Jordan. Lois était naturellement frustrée que son mari, qui serait l’homme le plus puissant de l’univers, soit incapable de s’acquitter de cette tâche, mais elle n’était finalement qu’une mère inquiète. En fin de compte, ce duo a le meilleur journaliste d’investigation au monde, un super-héros indestructible, le brillant John Henry Irons, et les ressources de l’ensemble de l’armée à leur disposition. Ils finiront par trouver Jordan, bien que ce qui vient après soit une toute autre histoire.