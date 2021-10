Comment supprimer, archiver et réinstaller des jeux numériques sur Nintendo Switch

Si vous n’avez pas eu l’occasion d’investir dans une carte microSD pour stocker tous vos jeux téléchargés numériquement sur votre Nintendo Switch, vous avez peut-être déjà rempli le stockage interne avec vos titres eShop. Si vous avez besoin de faire de la place sur votre Switch pour Mario Kart 8 Deluxe ou tout autre titre numérique, vous pouvez supprimer des jeux de votre Switch. Lorsque vous obtenez plus de stockage ou si vous souhaitez réinstaller un jeu numérique sur votre Switch, vous pouvez le télécharger à nouveau depuis l’eShop.

Comment supprimer un jeu numérique de votre Nintendo Switch

Vous pouvez supprimer un jeu et son icône de raccourci sur l’écran d’accueil, libérant ainsi un maximum d’espace sans supprimer également les données de sauvegarde du jeu. Je préfère cette méthode car elle garde mon écran d’accueil propre – pas de boutons de raccourci vers les jeux auxquels je ne joue même plus.

Depuis l’écran d’accueil, survolez le jeu que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton + bouton sur le Joy-Con droit ou le – bouton sur le Joy-Con gauche pour appeler le menu des options du jeu.

Sélectionner Gérer le logiciel dans le menu de gauche.

Source : iMore Select Supprimer le logiciel.

Sélectionner Effacer lorsqu’il vous est demandé de confirmer que vous souhaitez supprimer le jeu.

Source : iMore

Cela désinstallera le jeu et supprimera l’icône du jeu de l’écran d’accueil. Il ne supprimera pas les données de sauvegarde du jeu, ce qui signifie que chaque fois que vous souhaitez remettre le jeu sur votre Switch, vous pouvez reprendre là où vous vous êtes arrêté.

Comment archiver un jeu sur votre Nintendo Switch

La différence entre la suppression et l’archivage se résume à une chose : lorsque vous archivez un jeu, son icône reste sur votre écran d’accueil comme raccourci pour le retélécharger. Si vous souhaitez conserver le raccourci d’un jeu sur votre écran d’accueil, archivez-le au lieu de le supprimer.

Depuis l’écran d’accueil, survolez le jeu que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton + bouton sur le Joy-Con droit ou le – bouton sur le Joy-Con gauche pour appeler le menu des options du jeu.

Sélectionner Gérer le logiciel dans le menu de gauche.

Source : iMore Select Logiciel d’archivage.

Sélectionner Archiver lorsqu’il vous est demandé de confirmer que vous souhaitez archiver le jeu.

Source : iMore

Cela désinstallera le jeu mais conservera l’icône du jeu sur votre écran d’accueil pour le trouver rapidement si jamais vous souhaitez le retélécharger. Il ne supprimera pas les données de sauvegarde du jeu, ce qui signifie que chaque fois que vous souhaitez remettre le jeu sur votre Switch, vous pouvez reprendre là où vous vous êtes arrêté.

Comment supprimer les données de sauvegarde de jeu de votre Nintendo Switch

Si vous ne vous souciez pas de sauvegarder la progression d’un jeu que vous souhaitez supprimer, vous pouvez également supprimer ses données de sauvegarde de votre Switch. Cela libère le plus d’espace et signifie que vous devez recommencer depuis le début si vous rejouez à un jeu.

Sélectionner Paramètres depuis l’écran d’accueil de votre Nintendo Switch.

Sélectionner Gestion de données dans le menu de gauche.

Source : iMore Select Supprimer les données de sauvegarde.

Sélectionnez le Jeu pour lequel vous souhaitez supprimer les données de sauvegarde.

Source : iMore Sélectionnez le profil pour lequel vous souhaitez supprimer les données de sauvegarde du jeu, ou sélectionnez Supprimer toutes les données de sauvegarde pour ce logiciel.

Sélectionner Supprimer les données de sauvegarde lorsqu’il vous est demandé de confirmer que vous souhaitez supprimer les données de sauvegarde du jeu.

Source : iMore

Vous pouvez toujours télécharger à nouveau et jouer à vos jeux numériques sur votre Switch, mais la progression sera perdue et vous devrez recommencer.

Comment retélécharger un jeu sur votre Nintendo Switch

Lorsque vous obtenez enfin une carte microSD et que vous disposez de plus de stockage pour vos jeux numériques, vous pouvez revenir en arrière et retélécharger les jeux que vous avez achetés avec votre compte Nintendo.

Noter: Vous ne pouvez télécharger à nouveau des jeux qu’à l’aide de votre compte Nintendo actif. Si votre compte Nintendo est désactivé sur la Switch, vous devrez le réactiver avant de retélécharger les jeux.

Sélectionnez le Boutique en ligne depuis l’écran d’accueil de votre Nintendo Switch.

Sélectionnez le profil avec lequel vous avez initialement acheté le jeu numérique.

Source : iMore Sélectionnez votre Profil dans le coin supérieur droit de l’écran eShop.

Sélectionner Retélécharger dans le menu de gauche.

Source : iMore

Sélectionnez le télécharger l’icône du nuage pour le jeu que vous souhaitez retélécharger.

Source : iMore

Lorsque vous aurez fini de retélécharger le jeu, il apparaîtra sur votre écran d’accueil.

C’est ça

Si vous avez du mal à faire de la place sur votre Nintendo Switch, il peut être beaucoup plus facile d’obtenir une carte microSD plus grande, vous n’avez donc pas à mélanger vos données de sauvegarde. Cependant, vous devrez transférer les données de sauvegarde d’une microSD à une autre pour avoir toutes vos informations sur la nouvelle carte mémoire.

