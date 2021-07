Comment supprimer ces anciens e-mails sans lire dans Gmail et laisser votre compte à zéro | La technologie

Il nous est arrivé à tous que nous ayons un bon nombre d’e-mails non lus dans notre compte Gmail, car beaucoup d’entre eux peuvent ne pas nous intéresser. Cela les fait s’accumuler, mais nous avons un moyen de les effacer tous très simplement et facilement.

Tous ces e-mails que nous n’avons pas lus, parce que ce sont des spams ou parce que nous savons directement qu’ils manquent d’intérêt, nous pouvons les supprimer sur le moment ou, comme cela arrive très souvent, nous sommes laissés pour compte et au final nous avons des centaines de ces messages.

Si nous en sommes arrivés là, c’est peut-être le moment idéal pour supprimez-les tous à la fois, à l’aide des commandes de recherche intégrées au logiciel Gmail.

Mais heureusement cela ne nous permet pas seulement de réaliser cette action, puisque nous aurons bien d’autres possibilités à notre disposition.

Que sont les commandes de recherche ?

On parle de certains combinaisons d’opérateurs pouvoir localiser certains messages dans Gmail de manière rapide et précise, sans perdre de temps à les parcourir un par un.

Avec ces commandes, nous pourrons filtrer les informations qui nous aideront à détecter un ensemble spécifique d’e-mails partageant les caractéristiques que nous avons nous-mêmes attribuées.

Cela peut nous aider à effectuer des actions de manière massive avec certains e-mails que nous avons sélectionnés, ce que si ce n’était de ces commandes, nous aurions dû le faire à la main en les recherchant individuellement, donc nous allons gagner beaucoup de temps, en plus de l’efficacité.

Comment sont-ils utilisés et quels sont-ils?

La façon d’utiliser ces commandes est extrêmement simple, car tout ce que nous avons à faire est d’ouvrir Gmail et dans la zone de recherche, écrivez l’opérateur ou la combinaison de ceux-ci que nous jugeons nécessaire.

Il est surprenant de constater à quel point il est facile d’utiliser ces outils et la quantité de possibilités qu’ils mettent à notre disposition.

exister de nombreuses commandes de recherche pouvoir effectuer certaines actions au sein du logiciel de messagerie Google, voire en combiner certaines pour obtenir des résultats encore plus ajustés et avancés. Ces opérateurs sont les suivants :

Action de commande Opérateurs Messages d’un expéditeur spécifié de : Messages d’un destinataire spécifié : Un destinataire spécifique qui a reçu une copie d’un message cc : bbc : Certains mots dans le sujet : Messages qui correspondent à plusieurs termes OU ou {} Exclure les messages des résultats -Messages avec des mots proches les uns des autres AROUNDMails qui ont une certaine étiquette : Messages qui ont une pièce jointe a : pièce jointeMails qui incluent une pièce jointe ou un lien de Google Drive, Documents, Tableurs ou Présentations a : drive a : document a : tableur a : présentation Les messages qui incluent une vidéo YouTube ont : youtube Messages d’une liste de diffusion : Pièces jointes avec un nom ou un type de fichier spécifique Nom de fichier : Mot ou expression exact “” Plusieurs termes de recherche regroupés () Messages dans n’importe quel dossier, y compris Spam et Corbeille : n’importe où Ceux marqués comme importants est : important label : important non lu ou lu est : suivi est : mis en attente est : non lu est : lu Messages qui incluent une icône d’une certaine couleur a : jaune-étoile a : bleu-info Destinataires dans les champs Cc ou Ccocc : bcc : Messages envoyés pendant une certaine période après : avant : plus ancien : plus récent : Messages avant ou après une période exprimée en jours (d), mois (m) ou années (y) old_than : newer_than : Messages de chat : chat Ceux livrés par e-mail remis à : Messages d’une certaine catégoriecategory : catégorie principale : catégorie sociale : promotions catégorie : notifications catégorie : forums catégorie : réservations catégorie : achatsMails plus grands qu’un certain nombre d’octets : Messages plus grands ou plus petits qu’un certain nombre d’octets plus grands : plus petits : Résultats qui correspondent exactement à un mot + Ceux qui ont ou pas un label a : userlabels a : nouserlabels

Supprimer les e-mails non lus

Si ce que nous voulons c’est supprimer des emails que nous n’avons pas lus et qui ne nous intéressent pas, la commande que nous devons utiliser est la suivante :

dans : étiquette de la boîte de réception : non lu

De cette façon, tous les messages que nous n’avons pas ouverts et avec lesquels nous n’avons jamais interagi apparaîtront à l’écran.

Si nous voulons n’en supprimer que certainsNous n’avons qu’à marquer ceux que nous voulons en cliquant sur le carré qui apparaît au début de chaque message, puis en cliquant sur l’icône de la corbeille présente dans le menu au-dessus des e-mails.

Si au contraire on veut supprimez-les tous à la fois, nous allons marquer le carré qui se trouve sur le côté gauche du menu d’interaction que nous avons mentionné précédemment, afin qu’une fois tous sélectionnés, cliquez sur le bouton de la corbeille et supprimez-les ainsi.

Gardez à l’esprit qu’il supprimera uniquement les messages qui entrent dans notre aperçu, c’est-à-dire que si nous l’avons configuré pour 50 messages, il supprimera exactement ce nombre.

Avec ces astuces Gmail simples, vous pourrez utiliser Google mail sur votre ordinateur ou votre téléphone portable avec beaucoup plus de facilité et de fluidité pour être plus productif.

Autres options intéressantes

Ces commandes peuvent nous aider à rechercher d’autres e-mails, en utilisant un bon nombre d’options, dont certaines très intéressantes.

En plus de pouvoir supprimer ceux que nous n’avons pas lus, nous pouvons également utiliser d’autres possibilités qu’il faut connaître et cela peut être très nécessaire à un moment donné.

Dans : boîte de réception : sélectionnez les messages qui se trouvent dans le dossier Boîte de réception. Dans : spam : nous verrons ces e-mails du dossier Spam. Dans : corbeille : les messages que nous avons dans la corbeille apparaîtront. dans : corbeille est : non lu : Avec cette commande, nous verrons les messages que nous n’avons pas lus et qui sont dans la corbeille. Il peut également être combiné avec la boîte de réception et le spam si nous en avons besoin. dans : n’importe où : grâce à cette commande, nous pourrons rechercher des e-mails dans n’importe quel dossier. OU ALORS: les recherches peuvent être combinées grâce à cette commande. C’est-à-dire que nous pourrions rechercher un nom d’utilisateur et en même temps un sujet de la manière suivante, pour vous donner un exemple. username@gmail.com OU test étiqueter: de cette façon, nous pouvons rechercher des e-mails avec une certaine étiquette. Catégorie: nous pouvons avoir tous les messages d’une certaine catégorie à l’écran grâce à cette commande. Par exemple, nous pourrions mettre catégorie : forums et ainsi nous aurions tous les messages appartenant à cette catégorie. après : avant :, plus ancien : ou alors plus récent : Ce sont quatre opérateurs très intéressants, car grâce à eux, nous pourrons trouver des messages à partir d’une certaine date. Par exemple, avant le 01/01/2020, nous sélectionnerons ceux qui sont antérieurs au 1er janvier 2020. plus ancien que : ou plus récent que : Ceux-ci peuvent être combinés avec des années, des mois ou des jours pour localiser en fonction de ce que nous avons mis. Par exemple, plus de : 1y nous montrera les messages d’il y a plus d’un an. matière: Avec cette commande, nous pouvons filtrer les e-mails par sujet, car le mot que nous avons mis doit y apparaître. + ou – : si on met un mot après le +, il recherchera les messages par mot clé. Dans le cas contraire il faut utiliser le -. avoir: Cela nous aidera à trouver des e-mails avec un type de fichier en pièce jointe. Cela ne fonctionne que pour les pièces jointes de Google Drive (a : lecteur), Google Docs (a : document), feuilles de calcul ou présentations.

Avec tous les opérateurs que nous vous avons indiqués, il vous sera de plus en plus facile de localiser les e-mails qui vous intéressent, que ce soit pour les supprimer, pour les consulter à nouveau ou pour effectuer l’action que vous envisagez.

De plus, nous n’aurons plus à voir un grand nombre de messages comme non lus, puisque nous pouvons les éliminer de manière directe, massive et extrêmement simple comme vous avez pu le lire, la gestion de tous nos emails sera désormais beaucoup plus plus abordable.