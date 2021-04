Comment supprimer des favoris dans Chrome et d’autres navigateurs

Les signets ou favoris sont très utiles dans un navigateur Web, surtout si c’est sur l’ordinateur que vous utilisez normalement car vous aurez un accès facile aux pages que vous visitez le plus ou qui vous intéressent le plus. Si tu veux savoir comment supprimer les favoris dans Chrome et dans les autres navigateurs, continuez à lire et prenez note des étapes pour le faire dans chaque cas.

Il est si facile de créer un signet que parfois nous n’avons pas le temps à ce moment-là de voir une page qui nous intéresse, alors il arrive un jour où vous avez accumulé de nombreux signets et sûrement la plupart d’entre eux ne sont plus intéressés à les avoir là-bas .

Étapes pour supprimer les favoris dans Chrome et d’autres navigateurs

Google Chrome: Faites un clic droit sur n’importe quel signet et sélectionnez “Supprimer” dans les options. C’est aussi simple et rapide que cela. Vous pouvez le faire depuis la barre de signets elle-même, depuis le gestionnaire de signets ou depuis la liste des signets … de nombreuses possibilités pour le trouver facilement. Attention car c’est une action qui ne vous demandera pas de confirmer, si vous la donnez à supprimer, elle sera supprimée pour le moment.

Internet Explorer: dans ce navigateur, ils sont appelés «Favoris», et pour les supprimer, vous devez faire un clic droit sur n’importe quel favori et sélectionner «Supprimer». Ils peuvent être supprimés de la barre latérale “Favoris” ou du menu “Favoris” lui-même.

Bord: si vous utilisez ce navigateur, cliquez sur le bouton Hub puis cliquez sur l’onglet “Favoris” pour voir ce que vous avez, vous verrez que l’onglet a une étoile pour l’identifier plus rapidement. Sélectionnez le favori que vous souhaitez supprimer, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez “Supprimer” dans les options. Si vous faites cela sur un dossier, tous les favoris qu’il contient seront supprimés, et cela se produit également dans d’autres navigateurs.

Firefox: ouvrez la barre latérale des favoris et trouvez celui que vous souhaitez supprimer, une fois que vous l’avez trouvé, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton droit pour choisir “Supprimer”. Il existe une zone de recherche pour trouver le signet plus facilement.

Safari: allez dans le menu “Favoris” et sélectionnez “Modifier les favoris” pour ouvrir le gestionnaire. Appuyez sur Ctrl + cliquez sur le marqueur que vous souhaitez supprimer et choisissez l’option “Supprimer”.