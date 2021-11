Comment supprimer des images de vous-même des résultats de recherche Google

En août dernier, Google a annoncé que les enfants, les adolescents et leurs parents pouvaient désormais demander à ce que les photos de mineurs soient supprimées des résultats de recherche pour « donner aux jeunes plus de contrôle sur leur empreinte numérique ». Mais comment faire concrètement ? Dans l’espoir de simplifier le processus, nous avons expliqué exactement ce que vous devez faire pour supprimer des images de vous-même ou de vos proches des résultats de recherche Google.

Supprimer des images de vous-même de la recherche Google

Il convient de souligner que la plupart des images qui apparaissent dans les résultats de recherche proviennent de sites Web qui n’appartiennent pas à Google, ce qui signifie que Google ne peut pas les supprimer du Web. Cependant, Google travaillera directement pour supprimer une image de ses résultats de recherche si l’une des conditions suivantes s’applique :

L’image représente carte d’identité financière, médicale ou nationale informations. L’image représente explicite non consensuel actes intimes (« revenge porn »). L’image représente fausse pornographie involontaire. Le site hôte a pratiques de suppression abusives. L’image fait partie d’un violation de propriété intellectuelle. L’image représente un mineur.

Google a précisé qu’il ne vous permettra pas de supprimer des images de vous-même des résultats de recherche Google dans « des cas d’intérêt public ou d’intérêt public impérieux ». La société demande également que les photos sexuellement explicites de mineurs soient signalées au National Center for Missing and Exploited Children, et non au formulaire Google. Si l’une des autres conditions s’applique à votre image, vous devez remplir le formulaire de demande situé sur la page du Centre d’aide Google.

Vous devrez spécifier sur le formulaire que vous souhaitez que Google supprime « les images d’une personne actuellement âgée de moins de 18 ans ». Il vous sera demandé de fournir le nom, l’âge, le pays et l’adresse e-mail du mineur ; l’URL de l’image de la ou des photos en question ; les termes de recherche et les URL qui font apparaître la ou les photos ; une capture d’écran de la ou des photos ; et une explication des raisons pour lesquelles vous souhaitez que la ou les photos soient supprimées.

Comment contacter le site hébergeant votre image

Suivre les étapes ci-dessus supprimera uniquement l’aperçu de la photo des sites Google, mais pas le lien vers le site incriminé. Si vous souhaitez supprimer complètement une photo du Web, vous devez contacter le propriétaire du site d’où provient l’image. Voici différentes manières de trouver les coordonnées du propriétaire du site :

Trouver un Contactez-nous lien ou une adresse e-mail pour le propriétaire du site sur la page d’accueil du site. Effectuer un Qui est (qui est ?) recherchez le propriétaire du site en allant sur google.com et en recherchant « whois www.example.com ». L’adresse e-mail pour contacter le propriétaire du site se trouve souvent sous Courriel du titulaire ou Contact administratif. Si vous ne parvenez pas à joindre le propriétaire du site, essayez de contacter le société d’hébergement.

Une fois que vous avez compris comment supprimer des images des résultats de recherche Google, vous voudrez peut-être en savoir plus sur la façon dont Google travaille pour rendre la vie plus intelligente, pas plus difficile avec des appareils comme le routeur Google Nest et la Google Nest Cam (2021).