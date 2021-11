Comment supprimer le verrouillage d’activation sur iPhone, iPad, Mac, etc.

Vous rencontrez des problèmes avec un appareil Apple verrouillé ? Suivez la procédure pour supprimer le verrouillage d’activation sur iPhone, iPad, Mac et Apple Watch. Nous examinerons plusieurs étapes, y compris un outil Web de verrouillage d’activation d’Apple, nouveau pour 2021.

Le verrouillage d’activation est une fonction de sécurité qui est activée lorsque Find My est activé. Voici comment Apple le décrit :

Le verrouillage d’activation vous aide à sécuriser votre appareil, même s’il est entre de mauvaises mains, et peut améliorer vos chances de le récupérer. Même si vous effacez votre appareil à distance, Activation Lock peut continuer à dissuader quiconque de réactiver votre appareil sans votre permission. Tout ce que vous avez à faire est de garder Find My [device] allumé et mémorisez votre identifiant Apple et votre mot de passe.

C’est différent du mot de passe d’un appareil iOS/Apple Watch ou du mot de passe de votre Mac. Vous verrez un écran comme l’image ci-dessus vous demandant l’e-mail et le mot de passe de l’identifiant Apple si vous rencontrez des problèmes avec le verrouillage d’activation.

Comment supprimer le verrouillage d’activation sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch

Si vous ne vous souvenez plus de l’e-mail de votre identifiant Apple, recherchez-le ici Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe Apple ID, réinitialisez-le ici Si vous ne vous souvenez plus de vos questions de sécurité pour réinitialiser votre mot de passe Apple ID, appelez le 800-APL- CARE (800-275-2273) aux États-Unis ou contactez via support.apple.com pour voir s’il existe d’autres options pour récupérer votre compte Si vous êtes aux États-Unis, il y a un nouvel outil Web Activation Lock vers le bas de la page de destination, il existe une option pour « Démarrer une demande d’assistance pour le verrouillage d’activation. Voici les conditions :

Vous devez être le propriétaire de l’appareil – Une preuve de propriété est requise. La preuve de propriété doit inclure le numéro de série du produit, IMEI ou MEID.

Vos données sur l’appareil seront effacées – Si Apple déverrouille le verrouillage d’activation sur votre appareil, tous les fichiers et données stockés sur votre appareil seront définitivement effacés. Veuillez noter que la restauration de votre appareil à partir d’une sauvegarde locale réactivera le verrouillage d’activation.

Nous ne pouvons pas déverrouiller un appareil géré – Si votre appareil appartient à une entreprise ou à un établissement d’enseignement, veuillez contacter votre service informatique ou votre responsable. Nous n’acceptons pas non plus les demandes groupées.

Votre appareil ne doit pas être en mode perdu.

Dans les pays où le nouvel outil de verrouillage d’activation n’est pas disponible, visitez un Apple Store avec une preuve d’achat, il peut être possible de supprimer le verrouillage d’activation, mais l’appareil sera effacé au cours du processus

En dehors des étapes ci-dessus, il n’existe aucun moyen de supprimer le verrouillage d’activation sur les appareils Apple. Il existe des cas de sociétés tierces qui proposent des services de déverrouillage d’appareils comme GrayShift. Cependant, ces options coûtent généralement des milliers de dollars, sont souvent destinées aux forces de l’ordre et Apple peut rendre les exploits inutiles avec une mise à jour logicielle.

Une exception est DriveSavers, qui prétend avoir un service de déverrouillage axé sur le consommateur pour les appareils Apple. Cependant, aucun prix n’est indiqué sur le site Web et nous ne pouvons en aucun cas garantir cela. Gardez à l’esprit que la plupart des autres « services de déverrouillage » tiers seront soit escroqueries ou correctifs temporaires.

La meilleure solution consiste à suivre les quatre étapes ci-dessus pour récupérer votre identifiant Apple et désactiver légitimement le verrouillage d’activation.

Pour en savoir plus sur Activation Lock, consultez le document d’assistance d’Apple ici.

Lire plus de tutoriels . :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :