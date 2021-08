Comment supprimer les fichiers temporaires de Windows 10 pour accélérer le fonctionnement de votre PC | La technologie

Les fichiers temporaires sont l’ennemi des ordinateurs Windows, heureusement, ils sont assez faciles à éliminer en suivant quelques étapes simples qui ne nous prendront que cinq minutes.

Dans les systèmes d’exploitation, y compris Windows 10, les applications que nous exécutons stockent des fichiers temporaires, conçus pour améliorer les performances du système.

Malheureusement, ceux-ci ralentissent l’ordinateur une fois son objectif terminé en continuant à occuper de l’espace de stockage, devenant un problème dans de nombreux cas, en particulier dans les anciens ordinateurs et ordinateurs portables.

Cela permet de les supprimer libérer de la mémoire et, dans de nombreux cas, faire fonctionner notre PC plus rapidement pour les prochains jours (jusqu’à ce qu’il se remplisse de fichiers temporaires, bien sûr).

Pour cette raison, aujourd’hui Nous vous apprenons à supprimer les fichiers temporaires de vos ordinateurs de deux manières différentes, l’une via la boîte de dialogue d’exécution et l’autre via la fonction de nettoyage de disque de Windows.

Nous commençons par la boîte de dialogue d’exécution:

La première étape consiste à accéder aux fichiers temporaires. Pour ce faire, nous maintenons le bouton Windows et le R du clavier enfoncés. La boîte de dialogue Exécuter s’ouvre. Entrez le mot Temp dans la boîte de dialogue et appuyez sur Entrée. Le dossier contenant les fichiers temporaires apparaîtra à l’écran. Maintenez la touche Ctrl enfoncée et sélectionnez les fichiers que vous souhaitez supprimer. Si vous souhaitez supprimer tous les fichiers, appuyez sur Ctrl + A et supprimez. Il est important de garder à l’esprit qu’avant de supprimer tous les fichiers en même temps, les programmes doivent être fermés. Après avoir sélectionné les fichiers à supprimer, appuyez sur Ctrl + D. Si un programme en cours d’exécution dont les fichiers vont être supprimés, le système lui-même nous en informera. Une fois que vous avez supprimé tous les fichiers, allez dans la corbeille pour supprimer définitivement les fichiers temporaires.

Ce formulaire est le plus long et le plus complexe, mais c’est celui que préfèrent les informaticiens. car il permet un meilleur contrôle de ce qui est effacé et de ce qui n’est pas touché. Une fois vu, nous allons avec l’option la plus simple.

Étapes à suivre avec Outil de nettoyage de disque:

Dans la barre des tâches, recherchez Nettoyage de disque et ouvrez l’application. Dans la fenêtre déroulante, sélectionnez le lecteur de disque que vous souhaitez nettoyer et cliquez sur OK. Une autre boîte de dialogue apparaîtra. Sélectionnez les fichiers en cochant la case adjacente et cliquez sur OK. Dans le cas où une invite apparaît à l’écran, sélectionnez “supprimer les fichiers” et confirmez votre commande. Le processus de nettoyage commencera à éliminer les fichiers temporaires et à les supprimer définitivement.

Avec ces trucs tout le monde peut faire en sorte que son PC Windows aille un peu plus vite sans dépenser d’argent sur la route.

