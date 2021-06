Peu importe à quel point vous aimez votre PS5, vous ne voulez parfois pas que vos informations de paiement soient stockées. Si vous êtes soucieux de la sécurité, que vous n’utilisez plus un compte en particulier ou que vous ne souhaitez tout simplement pas utiliser la boutique numérique, vous pouvez supprimer vos informations de paiement. Bien que relativement simple, le processus est caché derrière quelques menus et peut être difficile à trouver. Explorons cela maintenant, avec notre guide sur la façon de supprimer les informations de paiement de votre PS5.

Une sécurité supplémentaire

Si vous hésitez un peu à stocker les informations de votre carte pour des raisons de sécurité, gardez cela à l’esprit avant de supprimer les informations de votre carte. De nombreuses personnes craignent que leurs informations ne soient stockées sur leur console, non seulement sous forme de moyens de paiement, mais également de sécurité et d’authentification à deux facteurs.

Votre téléphone portable est utilisé pour activer l’authentification à deux facteurs, mais vous ne souhaitez pas ajouter de numéro de téléphone sur votre système PS5 ; il y a d’autres options. Vous pouvez utiliser une application d’authentification en tandem avec des codes QR comme alternative conviviale et sécurisée. Vous pouvez également définir un mot de passe et une question de sécurité, qui protégeront toutes les informations sensibles sur la console, ainsi que l’accès général. Si vous êtes toujours un peu nerveux, voici comment supprimer complètement vos informations de paiement de la PS5.

Comment supprimer les informations de paiement de la PS5

Depuis l’écran d’accueil, cliquez sur Paramètres en haut à droite du menu.

Source : Sony Cliquez sur Utilisateurs et comptes.

Sur le Onglet Compte, Cliquez sur Paiement et abonnements.

Source : Sony Clic méthodes de payement en haut du menu. Tous les modes de paiement apparaîtront désormais. Survolez celui que vous souhaitez supprimer et appuyez sur le Options bouton. Cliquez sur Supprimer. Un nouvel écran apparaîtra, vous demandant si vous êtes sûr de vouloir supprimer le mode de paiement. Cliquez sur Oui. Le moyen de paiement disparaîtra alors.

Et c’est notre guide! Vous pouvez même modifier un mode de paiement en appuyant sur le Options bouton au lieu de le supprimer si vous préférez. Après avoir supprimé votre mode de paiement, envisagez d’en ajouter un nouveau pour effectuer des achats numériques, pour des jeux passionnants à venir ou des titres existants tels que Ratchet and Clank: Rift Apart, acclamé par la critique.

Mode de paiement alternatif

Pour ceux qui sont naturellement préoccupés par la sécurité et la confidentialité, ajouter des fonds à votre portefeuille PSN via des cartes-cadeaux peut être un excellent moyen de protéger des informations plus sensibles tout en vous donnant plus de contrôle sur vos dépenses. Pour faire ça

Allez au Paiements et abonnements menu. Cliquez sur Ajouter des fonds. Saisissez le code trouvé sur la carte-cadeau. Échangez votre carte-cadeau.

C’est si simple. Les cartes-cadeaux peuvent être achetées dans la plupart des grands magasins ou en ligne et sont disponibles en divers montants monétaires. De cette façon, vous pouvez avoir votre gâteau et le manger aussi, sans vous soucier que quelqu’un puisse mettre la main sur les informations de votre carte de crédit.

