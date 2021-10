Comment supprimer les résultats Web de la recherche Google

Google est le plus grand moteur de recherche de la planète, si populaire que « Google » est le terme de recherche le plus populaire sur Bing. Malheureusement, même lors d’une recherche à partir de l’un des meilleurs Chromebooks, Google ne comprend pas toujours tout correctement. Google peut récupérer du contenu ancien et obsolète et nous le renvoyer dans la recherche, et lorsque cela se produit, nous pouvons vous aider. La façon dont vous supprimez les résultats de la recherche dépend du fait que vous possédiez ou non le site Web en question. La raison la plus courante de la suppression des résultats de recherche est que les informations sont obsolètes. Mais il existe d’autres raisons plus sérieuses pour avoir besoin de supprimer des données, et nous couvrirons toutes ces situations.

Comment supprimer les résultats Web d’un site que vous possédez de la recherche Google

La première chose que vous devez faire pour supprimer les résultats Web de votre site est de prouver que vous en êtes le propriétaire. Lorsque vous visitez l’outil de suppression d’URL, la première chose que vous devez faire est de choisir une propriété ou le domaine du site Web que vous possédez. Ensuite, si vous ne l’avez pas déjà fait, vous devrez vérifier que vous en êtes le propriétaire en copiant une chaîne de texte dans vos enregistrements DNS. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez ajouter l’URL que vous souhaitez supprimer.

Cliquez sur Nouvelle requête.

Entrer le URL pour la page Web que vous souhaitez supprimer.

Sélectionnez le bouton radio correspondant à votre demande. Le premier bouton supprime uniquement l’URL que vous avez saisie dans la zone. La seconde supprimera toute page Web commençant par ce que vous avez entré dans la zone. C’est un bon moyen de se débarrasser de plusieurs pages dans le même dossier, par exemple.

Cliquez sur Prochain.

Vérifiez que l’adresse Web est correcte et cliquez sur Envoyer la demande.

Note importante: que cet outil ne supprime une URL que pendant environ six mois. Après cela, si la page Web est toujours accessible, elle sera réindexée. En tant que propriétaire du site, vous devrez accéder à votre site et supprimer la page, la protéger par mot de passe ou ajouter la balise « noindex » à la page pour dire à Google de ne pas la rajouter. Visitez le site des développeurs Google pour en savoir plus sur l’utilisation de la balise noindex.

Comment supprimer les résultats Web d’un site qui ne vous appartient pas de la recherche Google

Il existe plusieurs raisons différentes pour lesquelles vous pouvez vouloir supprimer des informations personnelles d’un site Web qui ne vous appartient pas. Par exemple, vous travailliez peut-être pour une entreprise et n’y travaillez plus. Vous avez peut-être demandé à un site de supprimer vos informations personnelles, et ils l’ont fait, mais Google le voit toujours. Quoi qu’il en soit, cet outil ne peut être utilisé que pour les pages qui ont déjà été supprimées ou modifiées, mais les résultats apparaissent toujours dans la recherche. 1. Accédez à l’outil Supprimer le contenu obsolète. 2. Cliquez sur Nouvelle requête.

Source : Adam Doud/Android Central Entrez le URL de la page que vous souhaitez supprimer. Cliquez sur Soumettre.

C’est ça. La page doit être réindexée et les nouvelles informations doivent apparaître sous la recherche une fois celle-ci terminée.

Comment supprimer les résultats Web en raison de droits d’auteur, de confidentialité ou d’autres problèmes

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous pouvez vouloir supprimer une URL le plus rapidement possible lorsque vous n’êtes pas propriétaire du site. Il s’agit notamment de diverses raisons d’exposition involontaire d’informations ou d’images personnelles. Google a un document dédié à ces cas d’utilisation. Ils couvrent toute la gamme des photos de mineurs aux images explicites non consensuelles en passant par les incidents de doxxing. Chacun d’eux a un formulaire différent à remplir pour supprimer le contenu, nous allons donc simplement créer un lien vers le document Google lui-même, et vous pouvez suivre les étapes à partir de là.

