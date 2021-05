Comment supprimer les signets du navigateur

Les signets sont l’une des meilleures fonctionnalités que vous pouvez trouver dans un navigateur, car il est sans aucun doute très utile de pouvoir enregistrer les pages que vous trouvez intéressantes et de ne pas avoir à vous souvenir de ce qu’elles étaient. Si tu veux savoir comment supprimer les favoris du navigateur, continuez à lire et nous vous donnerons les étapes pour le faire correctement à partir de l’un des navigateurs les plus utilisés.

Signets, favoris … tous les navigateurs ne les appellent pas de la même manière, mais dans tous les cas ils remplissent la même fonction et facilitent grandement la navigation pour les utilisateurs. Google Chrome, Firefox, Internet Explorer … sont quelques-uns des navigateurs les plus utilisés aujourd’hui.

Étapes pour supprimer les signets du navigateur

Google Chrome

Faites un clic droit sur n’importe quel signet et sélectionnez l’option «Supprimer», il le supprimera complètement de vos signets. Cela peut être fait à la fois à partir de la barre de signets et de la section Signets ou à partir du Gestionnaire de signets. Il est conseillé de «nettoyer» les signets avec une certaine fréquence, car parfois ils sont sauvegardés pour consulter quelque chose à temps et on oublie de les effacer plus tard.

Internet Explorer

Historiquement, le navigateur le plus utilisé jusqu’à l’arrivée de Google Chrome a appelé ses favoris “Favoris”, et leur suppression est aussi simple que de cliquer avec le bouton droit de la souris et de sélectionner “Supprimer” parmi les options qui s’affichent. Vous pouvez également les supprimer de la barre latérale Favoris ou de la barre de menus Favoris.

Microsoft Edge

Le navigateur de Microsoft appelle également ses signets Favoris, et pour les supprimer, vous devez appuyer sur le bouton Hub et cliquer sur l’onglet Favoris, qui est étiqueté avec une icône en forme d’étoile. Maintenez un favori pendant quelques secondes ou cliquez sur le bouton droit, dans les deux cas, vous obtiendrez des options et vous devrez choisir “Supprimer”. Si vous sélectionnez un dossier favori au lieu d’un seul, tous les dossiers qu’il contient seront supprimés.

Firefox

Firefox est l’un des navigateurs qui a le plus progressé ces dernières années, et dans ce cas, ils sont également appelés signets, comme dans Chrome. Dans le panneau latéral des signets, vous pouvez voir tout ce que vous avez, il vous suffit de trouver celui que vous souhaitez supprimer, de le sélectionner et d’appuyer sur “Supprimer” pour le supprimer définitivement.

Safari

Le navigateur Apple les appelle également des signets, et pour les supprimer, vous devez ouvrir l’option «Signets» dans le menu puis «Modifier les signets» pour ouvrir le gestionnaire où vous les avez tous enregistrés et organisés, si vous les avez organisés dans des dossiers . Appuyez sur Ctrl + Cliquez sur le marqueur que vous souhaitez supprimer et sélectionnez “Supprimer” lorsque le menu avec les options apparaît.