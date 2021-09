Comment supprimer les suggestions des nouvelles pages à onglet de Google Chrome sur le bureau

De nombreux utilisateurs de Google Chrome ont peut-être remarqué quelque chose d’un peu différent lorsqu’ils ouvrent de nouveaux onglets à partir de leur bureau. Semblable aux cartes « Découvrir » affichées sur le navigateur Chrome de votre téléphone, Chrome propose désormais des cartes de suggestions répertoriées au bas de votre barre de recherche. Sur un ordinateur de bureau, ces cartes affichent des informations telles que vos paniers d’achat récents ou ces recherches nocturnes de recettes. Si vous voyez ces cartes sur votre ordinateur et que vous souhaitez les supprimer, il est très simple de les désactiver. Commençons.

Comment supprimer les suggestions des nouvelles pages à onglet de Chrome sur le bureau

Ouvert Google Chrome sur votre bureau. Ouvrir un nouvel onglet.

Cliquer sur Personnaliser Chrome.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Cliquer sur Cartes.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Choisir Cacher toutes les cartes pour supprimer toutes les suggestions.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Alternativement, si vous souhaitez personnalisez vos cartes, choisissez les suggestions que vous souhaitez voir en les sélectionnant individuellement.

Notez que cette fonctionnalité de « suggestions » pour Google Chrome sur les ordinateurs de bureau semble être relativement nouvelle. Il est probable que Google ait discrètement commencé à le proposer aux utilisateurs lorsqu’ils ont ajouté la possibilité de rechercher des onglets dans Google Chrome.

Comment ajouter des suggestions aux pages de nouveaux onglets Chrome sur le bureau

Tous les utilisateurs n’ont pas encore ces cartes de suggestions sur les nouvelles pages à onglet de Chrome sur leur PC. Cependant, si vous souhaitez essayer cette fonctionnalité, il existe un moyen de l’activer. Suivez ces instructions pour ajouter des suggestions aux nouveaux onglets de Chrome sur votre ordinateur de bureau.

Ouvert Google Chrome sur votre bureau.

Taper chrome://flags/#ntp-modules dans la barre d’adresse et appuyez sur Entrée.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

Permettre Modules NTP, Module de lecteur NTP, Module de tâches de recette NTP, Module de tâches d’achat NTP, et Module de chariot chromé NTP.

Source : Namerah Saud Fatmi / Android Central

On ne sait pas exactement quand Google a commencé à déployer cette fonctionnalité et quand elle sera disponible pour tous les utilisateurs de bureau. Google IO 2021 est venu et est parti en un clin d’œil, apportant une multitude de nouveaux produits et fonctionnalités. Après tout, il y a beaucoup de choses que nous avons peut-être manquées avec tant d’annonces à l’époque. Mais nous ne manquerons pas de mettre à jour ce guide si d’autres annonces font surface dans un proche avenir.

