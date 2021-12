Amazon fabrique certains des meilleurs haut-parleurs intelligents du marché. Du petit mais utile Echo Dot à l’écran pivotant de 10 pouces de l’Echo Show 10, ces haut-parleurs peuvent faire beaucoup de choses, à partir du simple son de votre voix. Amazon enregistre un historique vocal de vos interactions avec les haut-parleurs intelligents, ainsi que quatre autres points de données pour essayer d’améliorer votre expérience avec les haut-parleurs intelligents. Vous pouvez tout afficher et tout contrôler depuis le Privacy Hub. S’il arrive un moment où vous souhaitez supprimer l’intégralité de l’historique vocal d’Alexa, voici comment procéder.

Comment supprimer l’intégralité de votre historique vocal Amazon Alexa

L’application Alexa sur votre téléphone fait beaucoup pour gérer vos haut-parleurs Echo. Vous pouvez ajouter un appareil domestique intelligent, créer des routines Alexa, etc., y compris gérer vos enregistrements vocaux. Si vous souhaitez revoir et supprimer les enregistrements, voici les étapes.

Ouvrez le Application Alexa sur votre téléphone. Appuyez sur Plus, avec les trois lignes dans le coin inférieur droit de l’écran. Sélectionnez le icône d’engrenage à côté de Paramètres.

Trouvez et appuyez sur Confidentialité Alexa.

Source : Chris Wedel / Android Central Appuyez sur Consulter l’historique vocal. Ouvrez le menu déroulant à côté Affichage pour filtrer la plage de dates et les appareils Echo que vous souhaitez examiner.

Pour supprimer tous les enregistrements de la plage et des appareils que vous avez choisis, appuyez sur le Supprimer tous les enregistrements de lien sous le filtre d’affichage.

Source : Chris Wedel / Android Central Examinez la notification contextuelle. Si vous êtes sûr, appuyez sur le EFFACER bouton.

Si vous souhaitez revoir ou supprimer un enregistrement spécifique, appuyez sur la flèche à côté d’un enregistrement individuel pour le vérifier une fois que vous avez trouvé l’enregistrement que vous souhaitez supprimer. Appuyer sur le bouton de lecture vous permettra d’écouter ce que l’écho a entendu. Ensuite, si vous souhaitez supprimer cet enregistrement, appuyez sur l’icône de la corbeille. Il n’y aura pas de confirmation vous demandant si vous êtes sûr de vouloir supprimer cet enregistrement unique, alors soyez prudent.

Les enregistrements de votre haut-parleur Amazon Echo peuvent également être supprimés en utilisant votre voix. Par exemple, activez votre appareil et dites « supprimer tout ce que j’ai dit aujourd’hui » ou « supprimer tout ce que j’ai dit » pour supprimer les enregistrements. Vos haut-parleurs Echo enregistrent vos interactions avec lui afin que vous puissiez savoir ce qu’il entend et aider le haut-parleur à mieux vous comprendre. Vous pouvez apporter des modifications à vos appareils Amazon Echo à partir du hub de confidentialité et consulter les politiques de confidentialité d’Amazon et d’Alexa.

