Comment supprimer un abonné sur Twitter sans le bloquer

Alors que Twitter est une excellente plate-forme pour suivre les dernières nouvelles et s’engager dans des combats stupides avec des étrangers, cela peut devenir compliqué lorsque vous en avez assez d’un suiveur et choisissez de le bloquer. Pour tenter d’aider les utilisateurs à ne pas se lancer dans une frénésie de « blocage », Twitter a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité qui vous permet simplement de vous désabonner des abonnés que vous n’avez pas nécessairement demandés. Voici ce que vous devez faire pour supprimer un abonné sur Twitter sans le bloquer.

Comment supprimer un abonné sur Twitter

L’un des moments les plus gênants que vous aurez sur Twitter est lorsque vous décidez de bloquer quelqu’un et que ledit abonné décide de vous appeler pour l’avoir bloqué. Dans l’espoir de protéger les utilisateurs de cet échange embarrassant, Twitter a récemment annoncé une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de vous désabonner au lieu de bloquer un abonné. Voici les étapes simples que vous devez suivre pour supprimer un abonné sur Twitter.

S’identifier à Twitter en utilisant vos informations d’identification existantes. Accédez à votre Profil.

Cliquez sur Suiveurs.

Source : Twitter

Faire défiler jusqu’à ce que vous trouviez l’abonné que vous souhaitez supprimer. À côté de leur nom, sélectionnez le icône à trois points et sélectionnez Supprimer cet abonné.

Une fois que vous avez supprimé le suiveur, vous devriez pouvoir faire défiler le contenu de votre cœur sans avoir à craindre que les algorithmes continuent de vous montrer le contenu du délinquant.

En plus de faciliter le désabonnement des abonnés indésirables, Twitter a également récemment lancé sa fonctionnalité Twitter Spaces au public et a annoncé que son abonnement premium Twitter Blue s’étend aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande.

La fonctionnalité Twitter Spaces est similaire à la populaire plate-forme audio Clubhouse et permet aux utilisateurs de Twitter d’héberger et de rejoindre des conférences téléphoniques interactives. Pendant ce temps, Twitter Blue a été déployé pour la première fois en Australie et au Canada et est un abonnement payant qui améliore la plate-forme de médias sociaux avec des fonctionnalités telles que la possibilité de créer un dossier de signets et d’« annuler » un tweet envoyé.

