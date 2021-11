Joe Hindy / Autorité Android

Lorsque vous configurez votre téléphone pour la première fois, vous ajouterez probablement un compte Google pour profiter des nombreux services qu’ils offrent. Nous allons vous montrer comment supprimer un compte Google de votre téléphone, au cas où vous auriez besoin de passer à un nouveau.

RÉPONSE RAPIDE

Pour supprimer un compte Google, il suffit généralement de quelques clics, que vous utilisiez un téléphone Android ou un iPhone. Allez simplement dans l’application des paramètres de votre téléphone et les paramètres du compte utilisateur vous permettront de supprimer votre compte Google.

Comment supprimer un compte Google de votre téléphone Android

Ouvrez l’application Paramètres de votre téléphone. Robinet Comptes. Si vous ne voyez pas Comptes, robinet Utilisateurs et comptes ou Mots de passe et comptes. La formulation dépend du modèle de téléphone que vous possédez.

Appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer.

Robinet Supprimer le compte en bas de l’écran. Il vous sera demandé de confirmer votre choix. Confirmez et le compte sera supprimé.



Veuillez noter que s’il s’agit du seul compte Google sur votre téléphone, vous devrez saisir le schéma, le code PIN ou le mot de passe de votre téléphone pour des raisons de sécurité. Votre téléphone perdra également certaines fonctionnalités – par exemple, la synchronisation du navigateur Chrome – jusqu’à ce que vous vous connectiez à au moins un autre compte Google.

Comment supprimer un compte Google de votre iPhone

Allez dans Paramètres et ouvrez les paramètres pour l’un ou l’autre Courrier, Contacts, ou Calendriers.

Sur la page suivante, vous verrez une section intitulée Comptes. Appuyez dessus.

Vous verrez maintenant les comptes sur votre téléphone. Appuyez sur celui que vous souhaitez supprimer.

Robinet Supprimer le compte au fond.



Comment supprimer un compte Google de votre téléphone Samsung Galaxy

Appuyez sur Paramètres > Comptes et sauvegarde.

Appuyez sur le compte Google que vous souhaitez supprimer.

Sélectionnez et confirmez votre action en appuyant sur Supprimer le compte.



Accédez à la section Activité de l’appareil de votre compte Google. Assurez-vous que vous êtes connecté sous le bon compte Google enregistré sur cet appareil. La page Activité de l’appareil vous montrera tous vos appareils enregistrés. Choisissez celui que vous souhaitez supprimer et sur la page suivante, sélectionnez Déconnexion.

