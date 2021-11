Comment supprimer un compte Google — Voici les meilleures façons de le gérer

Edgar Cervantes / Autorité Android

Un compte Google vous donne accès à tout ce que Google a à offrir, y compris Gmail, YouTube, Drive, etc. Mais que faire si vous en avez assez et que vous voulez sortir ? Pouvez-vous supprimer définitivement un compte Google ? Oui, vous pouvez absolument le faire et cela ne prend que quelques minutes.

Avant de vous précipiter à travers les étapes, gardez à l’esprit qu’il y a beaucoup de données que vous perdrez à jamais si vous vous engagez dans cette voie. Google désactive automatiquement les comptes après 180 jours, vous pouvez donc simplement laisser le compte en veille. Bien sûr, nous n’essayons pas de vous en dissuader. Peut-être avez-vous un compte secondaire que vous n’utilisez plus ou avez une autre raison d’appuyer sur le bouton d’arrêt. Si vous souhaitez supprimer définitivement votre compte Google, c’est assez simple à faire, et voici comment.

RÉPONSE RAPIDE

Pour supprimer un compte Google, accédez à Données et confidentialité dans les comptes Google. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Supprimer votre compte Google ou Supprimer un compte Google. Le processus est le même, que vous soyez sur votre téléphone ou sur un ordinateur de bureau.

Avant de supprimer la liste de contrôle de votre compte Google

Si vous supprimez votre compte Google, vous perdrez l’accès aux données sur un certain nombre de sites. Voici quelques-unes des pertes les plus importantes :

Tous les services Google, tels que Gmail, Drive, Agenda, etc., ainsi que toutes les données associées à ces comptes, telles que les e-mails, les photos et les notes. Tout abonnement ou contenu acheté sur YouTube ou Google Play Films, Livres ou Musique. Informations enregistrées avec Chrome, y compris l’accès à toutes les applications et extensions Chrome gratuites ou payantes. Si vous utilisez un smartphone Android, vous perdrez également l’accès à tous les contacts liés à ce compte, ainsi qu’à toutes les données sauvegardées à l’aide des services de sauvegarde Android. Enfin, vous perdrez également le nom d’utilisateur de façon permanente. Vous ne pourrez plus vous inscrire avec le même nom d’utilisateur après avoir supprimé le compte.

Choses à faire avant de supprimer votre compte Google

Si vous possédez votre compte Google depuis un certain temps, vous aurez probablement des données importantes à sauvegarder, telles que des e-mails, des notes et des photos. S’il n’y en a pas beaucoup, vous pouvez le télécharger individuellement, mais Google fournit un moyen simple de sauvegarder toutes vos données.

Ouvrez les paramètres de votre compte Google en accédant à account.google.com. Aller à La confidentialité des données en utilisant le menu de gauche. Faites défiler jusqu’à Téléchargez ou supprimez vos données.

Sélectionner Téléchargez vos données. Vous trouverez une liste complète des services Google associés à votre compte. Vous pouvez sélectionner individuellement les informations à télécharger. Tout est automatiquement sélectionné par défaut. Vous pouvez choisir d’obtenir un lien de téléchargement par e-mail ou de l’enregistrer sur des services cloud tels que Drive, OneDrive, Box ou Dropbox. Vous pouvez également sélectionner la fréquence d’exportation, le type de fichier et la taille maximale de l’archive compressée. Selon la quantité d’informations archivées, l’ensemble du processus peut prendre un certain temps.

N’oubliez pas non plus que votre adresse Gmail peut également être associée à d’autres services, tels que des comptes bancaires et d’autres sites Web. Assurez-vous donc de garder une trace de ces comptes et de mettre à jour les informations en conséquence, avant de supprimer les informations du compte Gmail.

Voici d’autres choses auxquelles vous devez penser et prendre soin avant de supprimer votre compte Google :

Comment supprimer votre compte Google de votre ordinateur ou téléphone

Aller à La confidentialité des données et faites défiler jusqu’à Plus d’options. Appuyez sur Supprimez votre compte Google. Vous serez invité à vous connecter. À la fin de la page, il y a deux accusés de réception que vous devrez accepter avant de pouvoir appuyer sur le Supprimer le compte bouton pour supprimer définitivement votre compte Google.

Suppression de services spécifiques uniquement

Aller à La confidentialité des données et faites défiler jusqu’à Téléchargez ou supprimez vos données.

Appuyez sur Supprimer un service Google.

Vous trouverez une liste des services Google connectés à votre compte qui peuvent être supprimés. Cliquez simplement sur l’icône de la corbeille à côté de ceux que vous souhaitez supprimer.



Si vous avez supprimé votre compte Google et que vous souhaitez le récupérer, vous disposez d’une courte fenêtre pour le récupérer.

Accédez à la page de récupération de compte. Sélectionner J’ai d’autres problèmes pour me connecter.

Suivez les instructions sur la page pour voir si vous pouvez récupérer le compte. Ce n’est peut-être pas possible cependant.

Lorsque je supprime mon compte Google, va-t-il supprimer tous mes Gmail, Calendrier, Contacts, etc. ?

Oui. Si vous supprimez l’intégralité du compte, tout disparaît, y compris Gmail, Calendrier, Contacts, etc.

Puis-je supprimer uniquement mon compte Gmail et non l’intégralité de mon compte Google ?

Oui. Il suffit de regarder la section précédente pour voir comment supprimer votre compte Gmail mais pas votre compte Google.

