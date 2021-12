Si vous avez des appareils Apple, vous aurez sûrement l’habitude de traiter avec le service iCloud, car la firme californienne appelle son système de stockage en nuage, qui, bien que nous puissions l’acheter en payant pour supprimer les restrictions, nous donne quelques Go 100% gratuits. En pensant à en profiter, et non à dépenser, vous devez savoir comment supprimer un fichier dans iCloud.

Cela a du sens car, si au fur et à mesure que vous accumulez des éléments dans votre compte iCloud, vous éliminez ceux qui ne vous intéressent pas du tout, vous pouvez toujours conserver quelques Go de stockage gratuit, puis les utiliser dans les fichiers que vous allez conserver. .

Heureusement, faire de la place pour ceux 5 Go dont nous avons par défaut exécuter au maximumCe n’est pas compliqué du tout, et avec quelques minutes par jour vous vous assurerez qu’il reste qu’il pourrait vous sauver au pire moment, en évitant les annonces de stockage toujours pleines.

Supprimer un fichier dans iCloud étape par étape

Le meilleur moyen de libérer autant d’espace que possible dans le stockage cloud d’Apple est de supprimer les fichiers et les données d’iCloud lorsque nous savons déjà qu’ils ne nous serviront plus à l’avenir.

Pour ce faire, vous devez d’abord entrer le Aparamètres de votre système d’exploitation iPhone et iOS, en entrant dans iCloud, où s’affichent tous les paramètres du cloud Apple.

Une fois dans ce menu, il faut aller dans Stockage et copies puis dans Gérer le stockage. Cliquez ensuite sur Documents et données, puis cliquez une par une sur les applications dont vous souhaitez vous débarrasser de leurs paramètres et informations, pour commencer à économiser de l’espace en Go.

Supprimer des fichiers d’iCloud étape par étape

La prochaine étape sera de supprimer tous les fichiers d’iCloud qui occupent inutilement de l’espace. Revenir à ce menu Stockages et copies et là pour gérer le magasin, et les applications en question.

Dans chacun d’eux, vous devez cliquer sur Modifier, en glissant vers la droite pour supprimer les fichiers que vous n’utiliserez pas plus tard. Si vous souhaitez accélérer le processus, vous verrez ci-dessous un bouton Supprimer tout, qui supprime tous les éléments de cette application.

Bref, avec ces quelques astuces vous pourrez gagner de l’espace dans iCloud et continuer sans payer pour un abonnement avec plus de Go. Même ainsi, vous pouvez toujours recourir à d’autres solutions de stockage en dehors de Google, telles que le disque de votre PC, des lecteurs externes ou des plates-formes d’autres sociétés.