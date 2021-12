Edgar Cervantes / Autorité Android

Il est fort possible qu’en organisant une liste de lecture Spotify, vous finissiez par aller un peu trop loin en en faisant trop. Ou peut-être êtes-vous en train de faire un petit ménage de printemps et souhaitez-vous regrouper des chansons d’une liste à l’autre ? Les deux scénarios vont impliquer de savoir comment supprimer une liste de lecture dans Spotify.

RÉPONSE RAPIDE

Pour supprimer une liste de lecture Spotify, appuyez ou cliquez sur l’icône à trois points et sélectionnez Supprimer (sur le bureau et le lecteur Web). Sur l’application mobile, le libellé est Supprimer la liste de lecture.

Comment supprimer une playlist sur Spotify (toutes les plateformes)

Le processus de suppression d’une liste de lecture Spotify est le même, quelle que soit la plate-forme sur laquelle vous vous trouvez.

Accédez à la liste de lecture que vous souhaitez supprimer et vous verrez une icône à trois points. Cliquez dessus pour faire défiler un menu d’options.

Dans le menu déroulant, sélectionnez Supprimer. Dans l’application mobile, il dira Supprimer la liste de lecture.

Il vous sera demandé de confirmer que vous souhaitez vraiment supprimer la liste de lecture. Assurez-vous avant de cliquer EFFACER car supprimer une playlist est irréversible !

Non, les chansons ne sont pas affectées et ne seront pas supprimées. S’ils ne font pas partie d’une autre liste de lecture de votre compte, ils resteront simplement non triés dans votre liste de musique.

