Comment supprimer votre compte Facebook sur iPhone

Que vous envisagiez de faire une pause sur Facebook ou que vous décidiez qu’il est temps de quitter la plate-forme pour de bon, suivez comment désactiver ou supprimer votre compte Facebook, ou entrez vos paramètres de confidentialité.

Il existe quelques options pour modifier la façon dont vous utilisez Facebook. Tout d’abord, vous pouvez ajuster et renforcer vos paramètres de sécurité et de confidentialité si vous souhaitez continuer à utiliser la plate-forme.

Alternativement, vous pouvez utiliser l’option temporaire ou semi-permanente de désactiver votre compte, ce qui le suspend et vous permettra de le réactiver à l’avenir.

Enfin, vous pouvez supprimer définitivement votre compte Facebook. Nous verrons comment accomplir les trois ci-dessous, passez à la section de votre choix si vous êtes sûr de ce que vous aimeriez faire. Vous pouvez utiliser n’importe laquelle de ces options sur iPhone et iPad ainsi que sur le Web.

Étant donné que la suppression de votre compte n’est pas réversible, vous pouvez télécharger une copie de vos données Facebook. Voir la page d’aide de Facebook à ce sujet ici.

Comment désactiver ou supprimer votre compte Facebook

Comment supprimer définitivement Facebook

Lancez l’application Facebook iOS et appuyez sur l’icône de hamburger (trois lignes) dans le coin inférieur droit Balayez vers le bas et appuyez sur Paramètres et confidentialité, ensuite Réglages

Robinet Informations personnelles et de compte

Choisir Propriété et contrôle du compte en haut, appuyez sur Désactivation ou Effacement

Suivez les invites pour supprimer votre compte. Vous pouvez télécharger une copie de vos informations sur Facebook, recherchez le lien pour le faire, comme indiqué ci-dessous. N’oubliez pas non plus que la suppression complète de Facebook supprimera également Messenger et tous les messages. un délai de grâce de 30 jours pour changer d’avis

Voici à quoi ressemble ce processus :





À quoi sert la désactivation de Facebook ?

Voici comment Facebook décrit la désactivation d’un compte :

Si vous désactivez votre compte, votre profil ne sera pas visible par les autres personnes sur Facebook et les personnes ne pourront pas vous rechercher. Certaines informations, telles que les messages que vous avez envoyés à des amis, peuvent toujours être visibles par d’autres.

En savoir plus à ce sujet sur la page d’aide de Facebook. En savoir plus sur la différence entre désactiver et supprimer ici.

Comment supprimer des comptes Facebook sur le Web

Visitez https://www.facebook.com/help/delete_account Connectez-vous avec vos informations d’identification si nécessaire Cliquez sur Supprimer mon compte Suivez les invites pour supprimer définitivement votre compte

Voici quelques détails plus importants sur ce qu’implique la suppression de votre compte :

Si moins de 30 jours se sont écoulés depuis que vous avez initié la suppression, vous pouvez annuler la suppression de votre compte. Après 30 jours, votre compte et toutes vos informations seront définitivement supprimés et vous ne pourrez plus récupérer vos informations. Cela peut prendre jusqu’à 90 jours à compter du début du processus de suppression pour supprimer toutes les choses que vous avez publiées. Pendant que nous supprimons ces informations, elles ne sont pas accessibles aux autres personnes utilisant Facebook.

Comment modifier vos paramètres de confidentialité

Ouvrez l’application Facebook iOS Appuyez sur l’icône hamburger (trois lignes) dans le coin inférieur droit Balayez vers le bas et appuyez sur Paramètres et confidentialitéoui > Réglages > Vérification de la confidentialité

Parcourez les paramètres pour les ajuster à votre guise

