Comment supprimer votre jeu Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl et recommencer

Maintenant que Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont sortis, vous avez peut-être déjà parcouru le jeu et êtes impatient d’une autre partie. Ou, peut-être êtes-vous l’une de ces personnes qui aiment commencer vos jeux Pokémon, saisir les trois entrées, puis vous lancer dans l’aventure. Quelles que soient vos raisons, voici comment supprimer vos données Brilliant Diamond ou Shining Pearl et recommencer.

Comment supprimer votre jeu Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl

Depuis l’écran d’accueil de votre Nintendo Switch, sélectionnez Les paramètres du système.

Faites défiler jusqu’à Gestion de données.

Source : iMore Sur le côté droit de l’écran, faites défiler jusqu’à Supprimer les données de sauvegarde.

Une liste de vos fichiers de sauvegarde apparaîtra. Cliquer sur Pokémon Diamant Brillant ou Pokémon Perle Brillante.

Source : iMore

Votre Switch vous rappellera que les données de sauvegarde supprimées ne peuvent pas être récupérées. Cliquez sur Supprimer les données de sauvegarde.

Source : iMore

Vos données de sauvegarde seront supprimées. Lorsque le processus est terminé, sélectionnez d’accord.

Pour revenir au menu Accueil, appuyez sur la touche Bouton d’accueil sur votre droite Joy-Con.

Source : iMore Pour commencer une nouvelle partie, sélectionnez simplement Pokémon Diamant Brillant ou Perle Brillante depuis le menu principal.

Profitez bien de votre jeu!

Source : iMore et The Pokémon Company

Maintenant que vous avez supprimé avec succès vos données de sauvegarde, vous pouvez revivre l’histoire de la région de Galar. Bonne chance pour attraper votre Pokémon préféré et devenir le Champion. Peut-être verrez-vous des créatures que vous n’avez pas vues la dernière fois que vous avez joué.

Comment supprimer votre jeu Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl

Les étapes pour supprimer vos données de jeu ne sont pas la chose la plus intuitive, mais cela vous empêche de le faire par accident. Heureusement, ce n’est pas si compliqué une fois que vous savez quoi faire.

Équipement supplémentaire

J’utilise tous les accessoires suivants avec mon Switch, et ils rendent mon expérience de jeu beaucoup plus facile. Voyez si l’un d’entre eux attire votre attention.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.