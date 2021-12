Comment surmonter les dernières limitations de ciblage publicitaire de Facebook

Posséder vos propres chaînes et contenus n’a jamais été aussi important. Le mois dernier, Meta (le goliath des médias sociaux anciennement connu sous le nom de Facebook) a annoncé qu’il supprimerait certaines options de ciblage publicitaire pour « des sujets que les gens peuvent percevoir comme sensibles, tels que des options faisant référence à des causes, des organisations ou des personnalités publiques liées à la santé, à la race ou l’origine ethnique, l’affiliation politique, la religion ou l’orientation sexuelle. En d’autres termes, les catégories démographiques clés que les annonceurs ont traditionnellement utilisées pour créer des publicités sociales ciblées sur Instagram et Facebook ne sont plus disponibles, créant des publicités moins ciblées et donc un trafic Web moins hautement qualifié.

Pourquoi cela est important : La limitation du ciblage publicitaire de Facebook n’est qu’une autre d’une longue liste de changements de confidentialité qui visent à rendre le consommateur final plus invisible pour les marques qui tentent de commercialiser ces consommateurs.

La vue d’ensemble : Au cours de la dernière décennie, nous avons vu des entreprises technologiques impliquées dans des montagnes russes constantes de scandales publicitaires et de confidentialité, de révisions, de redémarrages et de fermetures. Quelques exemples des dix dernières années :

Comme un récent article du New York Times l’a déclaré sans ambages sur la réalité des changements de confidentialité numérique pour les annonceurs sur Internet, « les entreprises qui ne suivent pas les changements risquent de se faire écraser ».

Ce que cela signifie pour votre marque: Malgré le marasme apparent, ce nouveau voile de secret sur Internet n’est certainement pas le scénario sombre et catastrophique auquel vous pourriez penser à première vue. Oui, la répression de la confidentialité sur Internet et des données des utilisateurs ne fait que commencer, mais elle ne fait également que commencer. Plus tôt votre équipe marketing accepte cette réalité, plus vite et mieux elle pourra pivoter.

Voici trois stratégies que votre marque peut mettre en œuvre dès maintenant pour faites pivoter votre stratégie digitale pour conserver l’accès à vos prospects et clients.

1. Maîtrisez votre liste, maîtrisez la journée.



Dans tout ce qui est numérique, ce qui est ici aujourd’hui pourrait être une ville fantôme demain. Les entreprises disparaissent, les sites tombent en panne, les politiques changent et si vous ne possédez pas votre liste, vous êtes impuissant à faire quoi que ce soit à ce sujet.

Alors: Utilisez votre accès sur les canaux périphériques pour créer une audience sur les canaux que vous contrôlez en tirant parti de la puissance du contenu du second clic. Lorsque vous partagez ou publiez un élément de contenu sur une plate-forme que vous ne possédez pas, intégrez des liens vers un contenu de « second clic » pertinent qui se trouve sur votre site Web.

Ce contenu au deuxième clic fournit un niveau plus approfondi d’informations contextuelles pertinentes pour les prospects assez curieux pour cliquer. Ce contenu est également un excellent endroit pour insérer un formulaire de création de liste, car les prospects qui cliquent sur cette page sont très probablement des prospects qualifiés qui se sont engagés avec votre contenu et ont manifesté un réel intérêt.

Puis: Déplacez ces prospects dans une campagne goutte à goutte et incitez-les à interagir avec le contenu de votre site selon vos conditions.

Prime: Vous constaterez que le dossier client que vous pouvez construire sur un prospect après quelques campagnes par e-mail crée des signaux de vente bien plus précieux que quelques paramètres démographiques sociaux ne le pourraient jamais.

2. Créez le contenu que vos clients veulent voir (et partager).



Bien sûr, c’est bien de converser avec vos clients via une liste personnelle, mais comment allez-vous les y amener exactement ?

En créant un contenu attrayant et de haute qualité qui offre une véritable valeur au lecteur. Bref, il faut donner avant d’avoir. Vous devez fournir un contenu de haute qualité sur lequel on clique puis, surtout, partagé.

Ceci est essentiel car lorsque les agents sociaux partagent votre contenu organiquement, il est vu par de nouveaux prospects (leurs amis et collègues) ; prospects dont les gardes sont bien bas puisque le contenu a été partagé par un ami, pas une marque.

Prime: Le partage vous permet de contourner toutes les restrictions de confidentialité, aujourd’hui et pour toujours.

3. (Re)créez le contenu que vos clients veulent voir et partager.

La dernière étape de cette stratégie en trois parties est le rinçage et la répétition. Tout ce nouveau contenu génial que vous avez créé ? Recyclez-le. Réutilisez-le. Chaque plate-forme a ses propres bizarreries et particularités, et certaines couleront beaucoup plus naturellement que d’autres, mais en général, avec un petit remaniement, une interview de podcast peut devenir au moins quelques messages d’invités, des tweets au bon moment, et peut-être même une vidéo explicative YouTube si vous vous sentez d’humeur.

Les ressources de transcription audio comme Speechpad transcriront votre audio en texte pour aussi peu que 1 $/minute, ce qui n’est pas un mauvais taux pour 80 % d’un article de blog dans votre boîte de réception un jour ou deux après le téléchargement. Et les programmes de création de vidéos comme Doodly peuvent vous permettre de convertir un peu plus d’un webinaire ou d’un livre blanc en une vidéo de griffonnage attrayante, prête pour le partage social.

Si vous envisagez de créer une base de données clients et de créer un contenu de qualité, cela nécessite un investissement en temps, en argent ou les deux. Alors doublez cet investissement et tirez le plus de valeur possible de votre contenu.

Ne vous perdez pas dans le paysage numérique

Le paysage numérique est fait de papier de soie. Rien n’est construit pour durer, et ce qui était un monolithe hier pourrait être un mème demain. Si vous ne réfléchissez pas activement aux moyens par lesquels votre entreprise peut créer des relations directes de première partie avec les clients et les prospects, vous allez être laissé pour compte.

Tous les signes pointent vers la nouvelle économie des données nécessitant un échange de valeur entre les marques et les utilisateurs afin que les entreprises aient accès aux données des utilisateurs. Connaître cette vérité peut générer un énorme effet de levier en faveur de votre équipe marketing. Alors ne vous laissez pas distancer, commencez à faire pivoter votre marque dès aujourd’hui.