Comment survivre au méga effondrement de 2022

par MN Gordon, Prisme économique :

Bienvenue en 2022 !

L’édition du Nouvel An du prisme économique est un lieu de suppositions sauvages et de suppositions approximatives. Aujourd’hui, nous concentrons nos yeux à travers notre prisme exclusif. Nous avons jeté notre dévolu sur un champ de vision de 12 mois. Que voit-on ?

Tout d’abord, 2022 sera une année où tout se passe exactement comme il se doit sous le soleil. Quelque chose de bon. Certains mauvais. Chaque jour se déroulera devant vous avec une disharmonie symbiotique. Vous pouvez parier vos derniers bitcoins dessus.

Mais quoi d’autre ?

L’or dépassera-t-il les 3 000 $ l’once ? Beeple vendra-t-il un autre medley d’art numérique NFT pour 69 millions de dollars ? Un gobelet en carton rempli de café Starbucks mélangé à du sirop et de la mousse de lait atteindra-t-il 10 $ avant la fin de l’année ?

Qu’en est-il du S&P 500, du rendement du bon du Trésor à 10 ans et du prix du pétrole ?

Le tapering de la Fed provoquera-t-il une crise simultanée sur les marchés boursiers et obligataires ? Fauci sera-t-il enfin chassé de Washington sur un rail comme un escroc du 19e siècle ? La Chine envahira-t-elle Taïwan ? La troisième guerre mondiale vient-elle de commencer en Ukraine ? Sommes-nous voués à une distorsion sociale complète ?

Vous avez probablement des opinions sur ces questions. Beaucoup de gens le font. Les réponses à ces questions, sans aucun doute, seront révélées en temps voulu. En attendant, notre conseil est de faire confiance à votre instinct. Vos suppositions sont meilleures que la plupart.

Après une année 2021 dérangée, et avec Jen Psaki comme attachée de presse de la Maison Blanche, tout peut arriver en 2022 – y compris un méga effondrement !

Ainsi, nous évitons un large éventail de prédictions pour les 12 mois qui nous attendent. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne vous laisserons pas les mains vides…

Au contraire, avec humilité et modestie, nous nous sommes concentrés sur une opportunité critique – mais détestée –. Nous vous offrons cette opportunité ici, gratuitement, dans le seul but de vous aider à survivre au méga effondrement de 2022.

Où commencer…

considérablement surévalué

Un regard sur le S&P 500 est un bon point de départ. L’indice général du marché vient d’atteindre un nouveau record – encore une fois ! Mais le prix est une chose. Le S&P 500 a-t-il les bénéfices pour le soutenir ?

La valorisation actuelle du S&P 500, comparée à ses valorisations historiques remontant à 1871, révèle un marché boursier avec des risques importants. À la clôture du marché le 30 décembre, le ratio cours/bénéfice ajusté cycliquement (CAPE) est de 40,09.

C’est plus de 137 pour cent de plus que la moyenne historique à long terme du ratio CAPE… et bien au-dessus du ratio CAPE de 32,56 atteint en septembre 1929. La seule fois où le ratio CAPE a été plus élevé, c’est pendant un bref instant au pic de la bulle Internet, en décembre. 1999, à l’approche du nouveau millénaire, lorsqu’il a atteint 44,19.

Après ces deux pics de ratio CAPE – septembre 1929 et décembre 1999 – la bourse s’effondre de façon spectaculaire.

En bref, sur la base du ratio CAPE actuel, le S&P 500 est maintenant bien plus du double du coût de sa moyenne historique. Le NASDAQ et le DJIA sont également tous deux à des niveaux de saignement de nez.

De même, l’indicateur Buffett, qui est un ratio de la capitalisation boursière totale sur le produit intérieur brut, montre que le marché boursier global est considérablement surévalué. Le ratio est actuellement d’environ 209,5 pour cent. Un marché assez valorisé est un ratio compris entre 98 et 119 pour cent. Tout ce qui dépasse 141% est considéré comme significativement surévalué.

De toute évidence, le moyen le plus fiable de gagner de l’argent en bourse est d’acheter bas et de vendre haut. A l’inverse, acheter haut et vendre bas est un moyen garanti de perdre de l’argent. Sur la base des valorisations actuelles, acheter les principaux indices boursiers américains en ce moment serait acheter haut.

Vous pourriez peut-être acheter plus haut et vendre plus haut. Mais ce n’est pas une façon conseillée d’investir. Pas à moins que vous ne considériez le jeu comme un investissement. Un investissement réussi dans un fonds indiciel à long terme consiste à acheter lorsque l’indice du marché est bon marché – lorsque le ratio CAPE est inférieur à 15 ou que l’indicateur Buffett est inférieur à 76 %.

Sur la base du ratio CAPE et de l’indicateur Buffett, le marché boursier américain est actuellement largement surévalué. De plus, il continue d’être propulsé dangereusement à la hausse par le pompage du crédit des Banques Centrales ; le resserrement réel ne se produira pas avant un certain temps.

Ainsi, alors que nous commençons la nouvelle année, les principaux indices boursiers américains risquent une explosion maniaque suivie d’un krach spectaculaire. Cela ne signifie pas que vous devez vendre tous vos stocks et passer à 100 pour cent en espèces. Mais cela signifie que certains ajustements prudents de vos avoirs peuvent être de mise.

Comment survivre au méga effondrement de 2022

Le fait est que, avec Bidenflation qui fait rage hors de contrôle, l’argent est une poubelle. Les obligations sont aussi des ordures.

De plus, les politiques insensées de Washington sapent les fondements de la vie économique et de la société civilisée avec une précision sans précédent. Voici une liste partielle de certaines des conséquences imprévues que les interventions gouvernementales ont directement manifestées…

Inflation des prix. Perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Pénuries de main-d’oeuvre. Pénuries d’énergie. Pénurie de nourriture et d’engrais. Disparité de richesse extrême. Bulles d’actions, d’obligations et de l’immobilier. Flash mob écraser et saisir les vols. Et bien plus encore…

Pour ces raisons, et bien d’autres, 2022 sera l’année du méga effondrement. En fait, cela se produit déjà.

Mais quel que soit le prix des indices boursiers, et peu importe à quel point les attentes des investisseurs concernant les rendements futurs sont illusoires, vous devez faire quelque chose avec votre épargne et votre capital d’investissement.

Un krach boursier peut être imminent ou non. Mais un méga effondrement de l’économie est très certainement dans les cartes.

Que faire…

L’or, sans aucun doute, est la forme éprouvée de protection de la richesse. Les dollars en papier, les titres de créance, les paiements d’intérêts et de dividendes en dollars et toute la gamme de promesses en papier pourraient ne pas être là après le méga effondrement. Mais l’or restera.

Pour être clair, l’or n’est pas un investissement ; il ne verse ni dividende ni intérêt. Pourtant, c’est bien plus qu’un simple rocher pour animaux de compagnie, comme l’affirme Buffett.

L’or, en particulier, est un anti-investissement. C’est un refuge pour la richesse. Et c’est particulièrement prudent pour des moments comme maintenant… quand la fin du monde tel que nous l’avons toujours connu arrive.

Pourtant, si l’or est un anti-investissement, alors qu’est-ce que l’argent ?

L’argent, pour sa part, est un métal industriel avec de nombreuses applications différentes. Cependant, l’argent est également un anti-investissement ; c’est un refuge de richesse hybride. Et l’argent, comme l’or, durera encore après le méga effondrement.

C’est donc là que réside notre seule opportunité critique – mais détestée – de survivre au méga effondrement de 2022.

Vous voyez, en ce moment, l’argent est méprisé même par les détenteurs de métaux précieux. Nous le savons en regardant le rapport or/argent (c’est-à-dire le prix de l’or divisé par le prix de l’argent). Selon cette métrique, l’argent est extrêmement bon marché par rapport à l’or en ce moment.

Lorsque le rapport or/argent est supérieur à 80, l’argent est relativement bon marché par rapport à l’or. Selon GoldSilver, les trois dernières fois où le ratio or/argent a dépassé 80, l’argent a augmenté de 40 %, 300 % et 400 %.

